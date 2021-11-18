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Политологи оценили речь Путина на коллегии МИД
Политологи оценили речь Путина на коллегии МИД - РИА Новости, 18.11.2021
Политологи оценили речь Путина на коллегии МИД
Выступление президента России Владимира Путина на коллегии МИД можно воспринимать как переход к новой концепции России во внешней политике, а также... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:05
2021-11-18T22:05
в мире
сша
белоруссия
владимир путин
джо байден
нато
мгимо
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на коллегии МИД можно воспринимать как переход к новой концепции России во внешней политике, а также "конструктивный сигнал" ко встрече с американским президентом Джо Байденом, причем основной посыл российского лидера так или иначе будет услышан европейскими странами, считают опрошенные РИА Новости политологи.Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что ранее отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, чуть ли не союзническими, но предостережения российской стороны по расширению НАТО на Восток тогда были проигнорированы. При этом в последнее время предупреждения стали давать определенный эффект – "известное напряжение там возникло".Кроме этого, президент РФ обратил внимание на использование Европой миграционного кризиса как давления на Белоруссию, на обострение западными странами ситуации на Украине, а также подчеркнул, что Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей, но, несмотря на то что возможности для сотрудничества сужаются, "работать над этим нужно"."Выступление президента Путина стоит связывать с принятой в этом году стратегией нацбезопасности, то есть это обновление всей линейки стратегических документов, стратегических приоритетов страны во внешнеполитической отрасли. И в этом смысле сегодняшнее выступление на коллегии стоит рассматривать в качестве такого "предтечи" и новой концепции внешней политики, которая у России должна будет появиться в ближайшее время и в первую очередь на основании тех тезисов, которые президент Путин сегодня огласил", - сказал политолог Александр Коньков.Так, на этом фоне выступление Путина можно воспринимать как "конструктивный сигнал" перед встречей с американским лидером Джо Байденом, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По его словам, российский лидер очень "сдержанно и дифференцированно" оценил отношения двух стран."Поскольку возможность такой встречи обсуждается, нынешнее выступление президента следует рассматривать и в этом контексте, в контексте политической подготовки к такой встрече. Президент очень сдержанно и дифференцированно оценил состояние российско-американских отношений. Было констатировано, что они находятся на крайне низком уровне, и в тоже время было сказано, что после встречи в Женеве были достигнуты определенные подвижки по двум направления – стратегическая стабильность и информационная безопасность… президент посылает перед возможной встречей конструктивный сигнал Байдену", - пояснил Зудин.ВЫНУЖДЕНЫ УСЛЫШАТЬПолитологи единогласно утверждают, что посыл российского лидера с "трибуны" российского МИД так или иначе будет услышан европейскими коллегами, однако, по мнению Зудина, сегодня у западных партнеров доминирует установка – принципиально не слышать Россию. Тем не менее, политолог предупреждает, что рано или поздно Европа будет вынуждена обратиться к прозвучавшим заявлениям Путина, в число которых также входят и вопросы обороны и безопасности."В перспективе западные партнеры будут вынуждены услышать то, о чем говорил российский президент. Просто потому, что наш внешнеполитический курс включает в себя не только мирные инициативы, но и постоянное повышение оборонных возможностей нашей страны. Рано или поздно Западу придется отказаться от представления о России, как о деградирующем государстве, с которым можно не считаться, это просто-напросто вопрос времени", - подытожил Зудин.Коньков, в свою очередь, подчеркнул, что президент последовательно развивает свою линию, которая лежит в основе российской внешней политики относительно прагматизма и миролюбивости российской внешней политики. Так, по его словам, посыл российского президента обязательно будет "считан", потому что все крупные страны и кампании заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной."Все крупные страны и организации так или иначе заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Мне кажется, здесь сомнений быть не может. Россия - крупнейшая страна в мире. Одна из наиболее влиятельных и значимых для решения практически любых международных вопросов. И я бы не рассматривал сегодняшнее заявление в контексте силы. Мне кажется, что и выступление было вполне миролюбивым, но оно носило более такой рабочий характер", - заключил Коньков
https://ria.ru/20211118/lavrov-1759683646.html
https://ria.ru/20211118/lavrov-1759682500.html
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в мире, сша, белоруссия, владимир путин, джо байден, нато, мгимо, россия
22:05 18.11.2021
 
Политологи оценили речь Путина на коллегии МИД

Политологи восприняли речь Путина как вектор новой концепции внешней политики России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на коллегии МИД можно воспринимать как переход к новой концепции России во внешней политике, а также "конструктивный сигнал" ко встрече с американским президентом Джо Байденом, причем основной посыл российского лидера так или иначе будет услышан европейскими странами, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Глава государства в четверг выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи Путин отметил, что ранее отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, чуть ли не союзническими, но предостережения российской стороны по расширению НАТО на Восток тогда были проигнорированы. При этом в последнее время предупреждения стали давать определенный эффект – "известное напряжение там возникло".
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Кроме этого, президент РФ обратил внимание на использование Европой миграционного кризиса как давления на Белоруссию, на обострение западными странами ситуации на Украине, а также подчеркнул, что Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей, но, несмотря на то что возможности для сотрудничества сужаются, "работать над этим нужно".
"Выступление президента Путина стоит связывать с принятой в этом году стратегией нацбезопасности, то есть это обновление всей линейки стратегических документов, стратегических приоритетов страны во внешнеполитической отрасли. И в этом смысле сегодняшнее выступление на коллегии стоит рассматривать в качестве такого "предтечи" и новой концепции внешней политики, которая у России должна будет появиться в ближайшее время и в первую очередь на основании тех тезисов, которые президент Путин сегодня огласил", - сказал политолог Александр Коньков.
Так, на этом фоне выступление Путина можно воспринимать как "конструктивный сигнал" перед встречей с американским лидером Джо Байденом, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По его словам, российский лидер очень "сдержанно и дифференцированно" оценил отношения двух стран.
"Поскольку возможность такой встречи обсуждается, нынешнее выступление президента следует рассматривать и в этом контексте, в контексте политической подготовки к такой встрече. Президент очень сдержанно и дифференцированно оценил состояние российско-американских отношений. Было констатировано, что они находятся на крайне низком уровне, и в тоже время было сказано, что после встречи в Женеве были достигнуты определенные подвижки по двум направления – стратегическая стабильность и информационная безопасность… президент посылает перед возможной встречей конструктивный сигнал Байдену", - пояснил Зудин.
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ВЫНУЖДЕНЫ УСЛЫШАТЬ

Политологи единогласно утверждают, что посыл российского лидера с "трибуны" российского МИД так или иначе будет услышан европейскими коллегами, однако, по мнению Зудина, сегодня у западных партнеров доминирует установка – принципиально не слышать Россию. Тем не менее, политолог предупреждает, что рано или поздно Европа будет вынуждена обратиться к прозвучавшим заявлениям Путина, в число которых также входят и вопросы обороны и безопасности.
"В перспективе западные партнеры будут вынуждены услышать то, о чем говорил российский президент. Просто потому, что наш внешнеполитический курс включает в себя не только мирные инициативы, но и постоянное повышение оборонных возможностей нашей страны. Рано или поздно Западу придется отказаться от представления о России, как о деградирующем государстве, с которым можно не считаться, это просто-напросто вопрос времени", - подытожил Зудин.
Коньков, в свою очередь, подчеркнул, что президент последовательно развивает свою линию, которая лежит в основе российской внешней политики относительно прагматизма и миролюбивости российской внешней политики. Так, по его словам, посыл российского президента обязательно будет "считан", потому что все крупные страны и кампании заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.
"Все крупные страны и организации так или иначе заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Мне кажется, здесь сомнений быть не может. Россия - крупнейшая страна в мире. Одна из наиболее влиятельных и значимых для решения практически любых международных вопросов. И я бы не рассматривал сегодняшнее заявление в контексте силы. Мне кажется, что и выступление было вполне миролюбивым, но оно носило более такой рабочий характер", - заключил Коньков
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