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Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира
Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира - РИА Новости, 18.11.2021
Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира
РФ будет наращивать взаимодействие с Индией, это один из независимых центров многополярного мира, с близкой России политической философией, заявил президент... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:42
2021-11-18T16:42
2021-11-18T17:00
индия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ будет наращивать взаимодействие с Индией, это один из независимых центров многополярного мира, с близкой России политической философией, заявил президент страны Владимир Путин."Намерены наращивать действительно многоплановое двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами", - сказал он, выступая на коллегии МИД РФ.
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индия, владимир путин, россия
16:42 18.11.2021 (обновлено: 17:00 18.11.2021)
Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира
Путин: будем наращивать взаимодействие с близкой нам Индией