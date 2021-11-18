https://ria.ru/20211118/putin-1759666951.html

Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира

Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира - РИА Новости, 18.11.2021

Путин назвал Индию одним из центров многополярного мира

РФ будет наращивать взаимодействие с Индией, это один из независимых центров многополярного мира, с близкой России политической философией, заявил президент... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:42

2021-11-18T16:42

2021-11-18T17:00

индия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ будет наращивать взаимодействие с Индией, это один из независимых центров многополярного мира, с близкой России политической философией, заявил президент страны Владимир Путин."Намерены наращивать действительно многоплановое двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами", - сказал он, выступая на коллегии МИД РФ.

индия

россия

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2021

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индия, владимир путин, россия