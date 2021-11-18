https://ria.ru/20211118/putin-1759666439.html

Путин призвал развивать отношения с АТР

Путин призвал развивать отношения с АТР - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал развивать отношения с АТР

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать развитие отношений со странами АТР для создания большого партнерства на фоне смещения центра... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:40

2021-11-18T16:40

2021-11-18T16:53

в мире

азия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать развитие отношений со странами АТР для создания большого партнерства на фоне смещения центра политики в Азию."Мы уже не раз отмечали устойчивую тенденцию смещения центра тяжести мировой политики и экономики из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому нужно продолжить энергично развивать отношения, торговые и инвестиционные связи со странами АТР, ориентируясь, в частности, на реализацию нашей масштабной инициативы по созданию большого евразийского партнерства", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211028/politika-1756656571.html

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в мире, азия, владимир путин, россия