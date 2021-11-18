https://ria.ru/20211118/putin-1759666439.html
Путин призвал развивать отношения с АТР
Путин призвал развивать отношения с АТР - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал развивать отношения с АТР
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать развитие отношений со странами АТР для создания большого партнерства на фоне смещения центра... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:40
2021-11-18T16:40
2021-11-18T16:53
в мире
азия
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756679721_0:193:3257:2025_1920x0_80_0_0_52bf0d08f4a4c88ea4d89277aff8c8f8.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать развитие отношений со странами АТР для создания большого партнерства на фоне смещения центра политики в Азию."Мы уже не раз отмечали устойчивую тенденцию смещения центра тяжести мировой политики и экономики из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому нужно продолжить энергично развивать отношения, торговые и инвестиционные связи со странами АТР, ориентируясь, в частности, на реализацию нашей масштабной инициативы по созданию большого евразийского партнерства", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ.
https://ria.ru/20211028/politika-1756656571.html
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756679721_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be9b83310bf95d980df36d08a89cbab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азия, владимир путин, россия
16:40 18.11.2021 (обновлено: 16:53 18.11.2021)
Путин призвал развивать отношения с АТР
Путин призвал продолжить развивать отношения со странами АТР