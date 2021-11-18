https://ria.ru/20211118/putin-1759664750.html
Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными
Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными - РИА Новости, 18.11.2021
Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными
Отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, но предостережения РФ по расширению НАТО на Восток были проигнорированы, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:33
2021-11-18T16:33
2021-11-18T16:50
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, но предостережения РФ по расширению НАТО на Восток были проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на Восток. Здесь очень представительная аудитория, профессиональная. Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на Восток просто были абсолютно проигнорированы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел.
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сша, владимир путин, россия
16:33 18.11.2021 (обновлено: 16:50 18.11.2021)
Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными
Путин: отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными