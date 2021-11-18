https://ria.ru/20211118/putin-1759664750.html

Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными

Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными - РИА Новости, 18.11.2021

Путин: отношения между Россией и Западом были уникальными

Отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, но предостережения РФ по расширению НАТО на Восток были проигнорированы, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:33

2021-11-18T16:33

2021-11-18T16:50

сша

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и Западом, включая США, были уникальными, но предостережения РФ по расширению НАТО на Восток были проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на Восток. Здесь очень представительная аудитория, профессиональная. Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на Восток просто были абсолютно проигнорированы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, владимир путин, россия