Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин

"Она (ВОЗ - ред.) могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частости, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - отметил российский лидер во время расширенного заседания коллегии МИД РФ.