https://ria.ru/20211118/putin-1759662159.html
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин
Президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить переквалификацию вакцин, акцентировать внимание на массовой... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:38
владимир путин
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить переквалификацию вакцин, акцентировать внимание на массовой иммунизации.
https://ria.ru/20211118/vaktsina-1759653173.html
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владимир путин, воз, здоровье - общество
16:27 18.11.2021 (обновлено: 16:38 18.11.2021)
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин
Путин призвал ВОЗ акцентировать внимание на массовой иммунизации