https://ria.ru/20211118/putin-1759662057.html
Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин
Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин
Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности и борьбе с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:26
2021-11-18T16:26
2021-11-18T16:47
в мире
владимир путин
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660890_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_184d484805a3cba397ea7bd1eed6568d.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности и борьбе с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин."Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров в процессах глобальной декарбонизации", - отметил российский лидер во время расширенного заседания коллегии МИД РФ."Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и по Парижскому соглашению", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211117/gaz-1759529710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660890_445:0:2617:1629_1920x0_80_0_0_12d2bba6ea1cd3a15dafdb2546a5320b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, оон
16:26 18.11.2021 (обновлено: 16:47 18.11.2021)
Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин
Путин: Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности