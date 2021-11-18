https://ria.ru/20211118/putin-1759662057.html

Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин

Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности, заявил Путин

Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности и борьбе с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:26

2021-11-18T16:26

2021-11-18T16:47

в мире

владимир путин

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660890_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_184d484805a3cba397ea7bd1eed6568d.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности и борьбе с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин."Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров в процессах глобальной декарбонизации", - отметил российский лидер во время расширенного заседания коллегии МИД РФ."Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и по Парижскому соглашению", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211117/gaz-1759529710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, россия, оон