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Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности
Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности - РИА Новости, 18.11.2021
Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности
Идея саммита членов Совета безопасности ООН актуальна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:24
2021-11-18T16:24
2021-11-18T16:39
владимир путин
совет безопасности оон
оон
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Идея саммита членов Совета безопасности ООН актуальна, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД РФ, заявил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), "намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров", а также "ключевую роль ООН в решении международных проблем"."В русле такого принципиального подхода идет наше предложение о проведении саммита государств-постоянных членов Совета безопасности ООН, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности", - сказал Путин.
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владимир путин, совет безопасности оон, оон, россия
16:24 18.11.2021 (обновлено: 16:39 18.11.2021)
Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности
Путин: саммит членов Совбеза ООН по безопасности актуален