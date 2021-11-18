https://ria.ru/20211118/putin-1759661443.html

Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности

Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности - РИА Новости, 18.11.2021

Путин назвал актуальным саммит членов Совбеза ООН по безопасности

Идея саммита членов Совета безопасности ООН актуальна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:24

2021-11-18T16:24

2021-11-18T16:39

владимир путин

совет безопасности оон

оон

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Идея саммита членов Совета безопасности ООН актуальна, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД РФ, заявил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), "намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров", а также "ключевую роль ООН в решении международных проблем"."В русле такого принципиального подхода идет наше предложение о проведении саммита государств-постоянных членов Совета безопасности ООН, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности", - сказал Путин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, совет безопасности оон, оон, россия