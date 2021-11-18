https://ria.ru/20211118/putin-1759661203.html

Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, бедностью и неравенством, заявил президент... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:23

2021-11-18T16:23

2021-11-18T16:43

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, бедностью и неравенством, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остается терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/terrorizm-1759561361.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, россия