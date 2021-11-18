https://ria.ru/20211118/putin-1759661203.html
Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, бедностью и неравенством, заявил президент... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:23
2021-11-18T16:23
2021-11-18T16:43
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_17ceecfe807fef98b00a39e3da143dae.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, бедностью и неравенством, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остается терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
https://ria.ru/20211118/terrorizm-1759561361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_571e4cbbca39a5236a99282fcb709472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
16:23 18.11.2021 (обновлено: 16:43 18.11.2021)
Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Путин: Россия будет инициативно участвовать в борьбе с терроризмом