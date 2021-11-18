https://ria.ru/20211118/putin-1759653469.html
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.11.2021
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:36
2021-11-18T18:36
2021-11-18T18:36
общество
владимир путин
здоровье - общество
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Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин проводит совещание по социальным вопросам
LIVE: Путин проводит совещание по социальным вопросам
2021-11-18T18:36
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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общество, владимир путин, здоровье - общество, видео
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.
2021-11-18T18:36
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PT5M29S
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.