16:57 18.11.2021 (обновлено: 17:18 18.11.2021)
Доступ прокуратуры к персональным данным россиян расширят
Правительственная комиссия одобрила документ, расширяющий доступ прокуратуры к данным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
"Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства", – сказал Груздев, входящий в комиссию.
Он отметил, что сейчас прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках надзора, однако роль ведомства в последнее время возросла и у него появился ряд функций, строго говоря, не относящихся к прокурорскому надзору.
"В целях устранения существующего пробела проектом федерального закона предлагается закрепить право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", – пояснил Груздев.
Он напомнил, что Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.
"ГАС правовой статистики пришла на смену устаревшим способам обработки статистической информации. Были введены унифицированные форматы сбора данных, что позволило обеспечить интеграцию информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью. Кстати, в соответствии с поступающими замечаниями экспертов комитетов ООН по правам человека необходима детализация статистических данных, в том числе о потерпевших: возраст, гражданство, этническая принадлежность, социальные связи с преступником и так далее", – подчеркнул Груздев.