В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника
Прокуратура начала проверку в связи с расправой подростка над школьником под Калининградом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура после убийства 15-летнего школьника под Калининградом проверит работу комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Калининградской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Ивонинская.
Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что во время ссоры ударил ножом в грудь, а затем придушил штанами своего знакомого, 15-летнего школьника, который собирался рассказать о совершенных ими кражах. Полицейские нашли тело школьника в канаве на пустыре, предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Поскольку подозреваемый в убийстве 17-летний подросток был ранее судим и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, организована проверка работы этих органов. Прокуратура проверит, как они выполняли свои обязанности, в каких условиях воспитывались подростки. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала Ивонинская.
В ведомстве сообщили, что взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Назначены криминалистические судебные экспертизы.