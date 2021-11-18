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В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника
В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника - РИА Новости, 18.11.2021
В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника
Прокуратура после убийства 15-летнего школьника под Калининградом проверит работу комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:55
2021-11-18T15:55
происшествия
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура после убийства 15-летнего школьника под Калининградом проверит работу комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Калининградской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Ивонинская.Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что во время ссоры ударил ножом в грудь, а затем придушил штанами своего знакомого, 15-летнего школьника, который собирался рассказать о совершенных ими кражах. Полицейские нашли тело школьника в канаве на пустыре, предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.В ведомстве сообщили, что взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Назначены криминалистические судебные экспертизы.
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происшествия, калининград, калининградская область
15:55 18.11.2021
 
В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника

Прокуратура начала проверку в связи с расправой подростка над школьником под Калининградом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура после убийства 15-летнего школьника под Калининградом проверит работу комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Калининградской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Ивонинская.
Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что во время ссоры ударил ножом в грудь, а затем придушил штанами своего знакомого, 15-летнего школьника, который собирался рассказать о совершенных ими кражах. Полицейские нашли тело школьника в канаве на пустыре, предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Поскольку подозреваемый в убийстве 17-летний подросток был ранее судим и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, организована проверка работы этих органов. Прокуратура проверит, как они выполняли свои обязанности, в каких условиях воспитывались подростки. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала Ивонинская.
В ведомстве сообщили, что взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Назначены криминалистические судебные экспертизы.
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