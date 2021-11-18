https://ria.ru/20211118/proisshestvie-1759655778.html

В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника

В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника - РИА Новости, 18.11.2021

В Калининградской области подросток во время ссоры убил школьника

Прокуратура после убийства 15-летнего школьника под Калининградом проверит работу комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:55

2021-11-18T15:55

2021-11-18T15:55

происшествия

калининград

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/47/1486374792_0:4:3166:1784_1920x0_80_0_0_9e1e2c3aaed2ac0be7bc052446e25662.jpg

КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура после убийства 15-летнего школьника под Калининградом проверит работу комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Калининградской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Ивонинская.Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что во время ссоры ударил ножом в грудь, а затем придушил штанами своего знакомого, 15-летнего школьника, который собирался рассказать о совершенных ими кражах. Полицейские нашли тело школьника в канаве на пустыре, предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.В ведомстве сообщили, что взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Назначены криминалистические судебные экспертизы.

https://ria.ru/20211116/podrostok-1759256178.html

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининград, калининградская область