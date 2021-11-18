https://ria.ru/20211118/probki-1759568178.html

Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов

Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 18.11.2021

Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T07:59

2021-11-18T07:59

2021-11-18T07:59

общество

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вечером в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 5-6 баллов, а вечером они могут достигнуть 8-9 баллов.Отмечается, что утром в четверг движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах.

https://ria.ru/20211110/skorost-1758407854.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва