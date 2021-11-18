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Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов
Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 18.11.2021
Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T07:59
2021-11-18T07:59
2021-11-18T07:59
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вечером в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 5-6 баллов, а вечером они могут достигнуть 8-9 баллов.Отмечается, что утром в четверг движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах.
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общество, москва
Пробки в Москве в четверг могут достигнуть девяти баллов
Дептранс Москвы в четверг вечером ожидает пробки до девяти баллов