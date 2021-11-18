https://ria.ru/20211118/priznanie-1759608609.html

Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021

Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:30

2021-11-18T12:30

2021-11-18T12:30

саратов

саратовская область

валерий рашкин

вячеслав володин

генеральная прокуратура рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося.Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".Рашкин утверждает, что его ввели в заблуждение, заявив, что все документы, необходимые для охоты, есть.По его словам, он отправился на охоту после застолья, при этом он подчеркнул, что не употребляет спиртное. В отдалении от домика фермерского хозяйства Рашкин увидел поляну возле леса, на которой в бинокль заметил "силуэт какого-то животного"."Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", – рассказал он.Дойдя до места, он обнаружил убитого лося, после чего вернулся к машине, чтобы взять все необходимое для разделки туши. Затем он разбудил одного из оставшихся в домике друзей, чтобы помочь ему погрузить добычу в машину. Когда они сделали это и уже собирались возвращаться обратно к домику, автомобиль заглох. В этот момент, как утверждает Рашкин, к месту подъехала группа машин с включенными фарами и камерами. Депутат утверждает, что эти люди не представились, но потребовали показать, что в машине, и он подчинился. Увидев тушу лося, они сообщили, что охота на этих животных здесь запрещена.При этом на видео Рашкин утверждает, что его первые заявления о том, что он нашел эту тушу, были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и своего друга. Саму сложившуюся ситуацию он считает провокацией.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Против парламентария возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. В КПРФ считают, что в этом нет необходимости.

https://ria.ru/20211117/gosduma-1759504745.html

https://ria.ru/20211118/rashkin-1759591856.html

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саратовская область

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саратов, саратовская область, валерий рашкин, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина