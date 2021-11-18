Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/priznanie-1759608609.html
Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося
Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021
Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося
Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:30
2021-11-18T12:30
саратов
саратовская область
валерий рашкин
вячеслав володин
генеральная прокуратура рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_6f6fa9f2923a0a3124d566e6363fc148.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося.Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".Рашкин утверждает, что его ввели в заблуждение, заявив, что все документы, необходимые для охоты, есть.По его словам, он отправился на охоту после застолья, при этом он подчеркнул, что не употребляет спиртное. В отдалении от домика фермерского хозяйства Рашкин увидел поляну возле леса, на которой в бинокль заметил "силуэт какого-то животного"."Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", – рассказал он.Дойдя до места, он обнаружил убитого лося, после чего вернулся к машине, чтобы взять все необходимое для разделки туши. Затем он разбудил одного из оставшихся в домике друзей, чтобы помочь ему погрузить добычу в машину. Когда они сделали это и уже собирались возвращаться обратно к домику, автомобиль заглох. В этот момент, как утверждает Рашкин, к месту подъехала группа машин с включенными фарами и камерами. Депутат утверждает, что эти люди не представились, но потребовали показать, что в машине, и он подчинился. Увидев тушу лося, они сообщили, что охота на этих животных здесь запрещена.При этом на видео Рашкин утверждает, что его первые заявления о том, что он нашел эту тушу, были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и своего друга. Саму сложившуюся ситуацию он считает провокацией.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Против парламентария возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. В КПРФ считают, что в этом нет необходимости.
https://ria.ru/20211117/gosduma-1759504745.html
https://ria.ru/20211118/rashkin-1759591856.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_5d92c19dcd2a79ccd9e1721394a02ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратов, саратовская область, валерий рашкин, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
12:30 18.11.2021
 
Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося

© Фото : МВД РоссииВалерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося.
Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".
Рашкин утверждает, что его ввели в заблуждение, заявив, что все документы, необходимые для охоты, есть.
По его словам, он отправился на охоту после застолья, при этом он подчеркнул, что не употребляет спиртное. В отдалении от домика фермерского хозяйства Рашкин увидел поляну возле леса, на которой в бинокль заметил "силуэт какого-то животного".
"Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", – рассказал он.
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 16:50
Госдума обсудит вопрос неприкосновенности Рашкина на заседании 25 ноября
Дойдя до места, он обнаружил убитого лося, после чего вернулся к машине, чтобы взять все необходимое для разделки туши. Затем он разбудил одного из оставшихся в домике друзей, чтобы помочь ему погрузить добычу в машину. Когда они сделали это и уже собирались возвращаться обратно к домику, автомобиль заглох. В этот момент, как утверждает Рашкин, к месту подъехала группа машин с включенными фарами и камерами. Депутат утверждает, что эти люди не представились, но потребовали показать, что в машине, и он подчинился. Увидев тушу лося, они сообщили, что охота на этих животных здесь запрещена.
При этом на видео Рашкин утверждает, что его первые заявления о том, что он нашел эту тушу, были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и своего друга. Саму сложившуюся ситуацию он считает провокацией.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Против парламентария возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. В КПРФ считают, что в этом нет необходимости.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 11:13
Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
 
СаратовСаратовская областьВалерий РашкинВячеслав ВолодинГенеральная прокуратура РФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
03:44Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
Лента новостейМолния
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенкаЭксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинацияВ 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"