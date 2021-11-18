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ВТБ обновил мобильное приложение и интернет-банк

ВТБ обновил мобильное приложение и интернет-банк - РИА Новости, 18.11.2021

ВТБ обновил мобильное приложение и интернет-банк

ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:46

2021-11-18T13:46

2021-11-18T13:46

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка, сообщает пресс-служба банка."ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал "Госуслуги", переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 миллионов человек", - говорится в пресс-релизе.По сравнению с прежней версией ВТБ Онлайн стал работать быстрее в первую очередь – в части платежей, переводов и оплаты различных продуктов и услуг. Переводы между своими счетами, по номеру телефона и платежи за сотовую связь стали доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий."Год назад мы полностью перезапустили ВТБ Онлайн и уже сегодня входим в тройку лучших банковских приложений на рынке: наша оценка в AppStore увеличилась до 4,7, а в Play Market — до 4,3. Мы успешно перевели в онлайн все продукты и сервисы для потребителей. Приоритетами обновления этого года стали безопасность, удобство и новый функционал, который будет доступен в России только клиентам ВТБ. Продукты и услуги ВТБ Онлайн выходят за пределы приложения, интегрируясь с важнейшими государственными сервисами и упрощая их использование для миллионов клиентов. Сегодня нашим мобильным и интернет-банком пользуются уже более 12 млн человек, что на четверть больше, чем год назад. Текущее обновление позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн клиентов уже по итогам следующего года", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.По словам руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса, вице-президента ВТБ Алексея Фетисова, созданная в рамках технологической трансформации омниканальная платформа ВТБ дает возможность реализовывать высококачественные, масштабируемые и надежные продукты и сервисы.

https://ria.ru/20211116/avtokredity-1759271962.html

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