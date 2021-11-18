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В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией
В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией - РИА Новости, 18.11.2021
В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией
Торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем пройдет в четверг в Университете имени Бен-Гуриона в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:23
2021-11-18T11:23
2021-11-18T11:23
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем пройдет в четверг в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве (город Беэр-Шева), в мероприятии примут участие известные политики и общественные деятели, сообщили РИА Новости в адвокатском офисе "Коваленко-Зернопольский", который выступает одним из организаторов."Мероприятие откроет ректор Университета Бен-Гуриона профессор Хаим Хеймс. Гостям будут представлены два доклада по результатам совместных российско-израильских научных исследований: "Влияние пандемии COVID-19 на студентов" и "Совместные исследования в области биотехнологий", - рассказали организаторы.Кроме того, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Университетом в Негеве и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех).В мероприятии, как ожидается, примут участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, министр строительства Израиля Зеэв Элькин, министр инноваций и науки Израиля Орит Фаркаш-Коэн, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, народный артист РФ Игорь Бутман, известные политики, дипломаты, ученые, общественные деятели, бизнесмены, филантропы, представители российско-израильских компаний и сообществ.Организаторами приема выступили посольство России в Израиле, МИД Израиля, , Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, адвокатского офис "Коваленко-Зернопольский" и Российский еврейский конгресс.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/izrail-1759069511.html
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в мире, израиль, госдума рф, игорь бутман, российский еврейский конгресс, сколковский институт науки и технологий, анатолий викторов, вячеслав фетисов, россия