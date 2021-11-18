Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211118/priem-1759594193.html
В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией
В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией - РИА Новости, 18.11.2021
В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией
Торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем пройдет в четверг в Университете имени Бен-Гуриона в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:23
2021-11-18T11:23
религия
в мире
израиль
госдума рф
игорь бутман
российский еврейский конгресс
сколковский институт науки и технологий
анатолий викторов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755545386_0:308:3091:2047_1920x0_80_0_0_34cd6597ba4e4f547aa2a891878bf942.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем пройдет в четверг в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве (город Беэр-Шева), в мероприятии примут участие известные политики и общественные деятели, сообщили РИА Новости в адвокатском офисе "Коваленко-Зернопольский", который выступает одним из организаторов."Мероприятие откроет ректор Университета Бен-Гуриона профессор Хаим Хеймс. Гостям будут представлены два доклада по результатам совместных российско-израильских научных исследований: "Влияние пандемии COVID-19 на студентов" и "Совместные исследования в области биотехнологий", - рассказали организаторы.Кроме того, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Университетом в Негеве и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех).В мероприятии, как ожидается, примут участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, министр строительства Израиля Зеэв Элькин, министр инноваций и науки Израиля Орит Фаркаш-Коэн, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, народный артист РФ Игорь Бутман, известные политики, дипломаты, ученые, общественные деятели, бизнесмены, филантропы, представители российско-израильских компаний и сообществ.Организаторами приема выступили посольство России в Израиле, МИД Израиля, , Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, адвокатского офис "Коваленко-Зернопольский" и Российский еврейский конгресс.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/izrail-1759069511.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755545386_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_297dd76d82764390fda0678a04b6017f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, госдума рф, игорь бутман, российский еврейский конгресс, сколковский институт науки и технологий, анатолий викторов, вячеслав фетисов, россия
11:23 18.11.2021
 

В Израиле отметят 30-летие возобновления дипотношений с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Аллея Дружбы на территории Инновационного центра "Сколково"
 Аллея Дружбы на территории Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем пройдет в четверг в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве (город Беэр-Шева), в мероприятии примут участие известные политики и общественные деятели, сообщили РИА Новости в адвокатском офисе "Коваленко-Зернопольский", который выступает одним из организаторов.
"Мероприятие откроет ректор Университета Бен-Гуриона профессор Хаим Хеймс. Гостям будут представлены два доклада по результатам совместных российско-израильских научных исследований: "Влияние пандемии COVID-19 на студентов" и "Совместные исследования в области биотехнологий", - рассказали организаторы.
Кроме того, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Университетом в Негеве и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех).
В мероприятии, как ожидается, примут участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, министр строительства Израиля Зеэв Элькин, министр инноваций и науки Израиля Орит Фаркаш-Коэн, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, народный артист РФ Игорь Бутман, известные политики, дипломаты, ученые, общественные деятели, бизнесмены, филантропы, представители российско-израильских компаний и сообществ.
Организаторами приема выступили посольство России в Израиле, МИД Израиля, , Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, адвокатского офис "Коваленко-Зернопольский" и Российский еврейский конгресс.
Пристань при национальном парке Капернаум на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 10:51В мире
Израиль начнет пускать привитых "Спутником V" туристов с 1 декабря
 
РелигияВ миреИзраильГосдума РФИгорь БутманРоссийский еврейский конгрессСколковский институт науки и технологийАнатолий ВикторовВячеслав ФетисовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода