https://ria.ru/20211118/poruchitelstva-1759680251.html

МCБ Приволжья привлек более 29 млрд рублей под поручительства РГО

МCБ Приволжья привлек более 29 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 18.11.2021

МCБ Приволжья привлек более 29 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес Приволжского федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 29,4 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:30

2021-11-18T17:30

2021-11-18T17:30

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Приволжского федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 29,4 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.За 9 месяцев было предоставлено всего более 1560 поручительств на сумму 8,7 миллиарда рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 5,6 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 18,8 миллиона рублей.Он напомнил, что малый бизнес может воспользоваться гарантийной поддержкой для получения кредита и в рамках "зонтичного" механизма предоставления поручительств. В этом случае достаточно обратиться в один из банков-партнеров. Применение нескольких инструментов поддержки дает предпринимателям больше возможностей для привлечения финансирования на выгодных условиях.В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели из Республики Татарстан (263 поручительства на общую сумму 1,24 миллиарда рублей), Удмуртской Республики (224 поручительства на 0,96 миллиарда рублей), Республики Башкортостан (151 поручительство на 1 миллиард рублей), Пермского края (148 поручительств на 1,15 миллиарда рублей), и Нижегородской области (139 поручительств на 0,99 миллиарда рублей). Наибольший прирост числа выданных поручительств и поддержанных предпринимателей в ПФО отмечен в Республике Башкортостан (143,5%) и Чувашской Республике (109,5%).По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое пятое поручительство РГО было выдано предпринимателям ПФО. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Чувашская Республика вошли в общероссийский топ-10.Чаще всего гарантийную поддержку в ПФО получали предприниматели из сферы торговли (30%), производства (20%), сельского хозяйства (20%), услуг (12%), строительства (11%), перевозки и логистики (7%).Поручительства предоставлялись, в том числе, начинающим предпринимателям, ведущим деятельность не более года. Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область и Чувашская Республика вошли в топ-15 по этому направлению наряду с такими субъектами как Краснодарский край, Республика Адыгея, Тюменская область, Хабаровский край.Гарантийный капитал РГО во всех субъектах ПФО на 1 октября 2021 года составил более 10 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.

https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, корпорация мсп, александр исаевич