https://ria.ru/20211118/popravki-1759714754.html
Все поправки по МРОТ и прожиточному минимуму рассмотрят до 24 ноября
Все поправки по МРОТ и прожиточному минимуму рассмотрят до 24 ноября - РИА Новости, 18.11.2021
Все поправки по МРОТ и прожиточному минимуму рассмотрят до 24 ноября
Новые поправки, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут рассмотрены Госдумой до 24 ноября, инициативы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:01
2021-11-18T21:01
2021-11-18T21:21
общество
владимир путин
госдума рф
андрей макаров
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новые поправки, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут рассмотрены Госдумой до 24 ноября, инициативы будут поддержаны всеми фракциями, независимо от политических взглядов, заявил РИА Новости председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что внесет в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета, направленные на повышение прожиточного минимума и МРОТ."Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены", - подчеркнул Макаров.Парламентарий отметил, что поправки будут рассмотрены до 24 ноября - последний срок принятия поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета."У нас как раз срок подачи поправок до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой", - подчеркнул он.Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов."Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму", - констатировал парламентарий.
https://ria.ru/20210921/zarplaty-1751142280.html
https://ria.ru/20210906/mrot-1748879378.html
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общество, владимир путин, госдума рф, андрей макаров, россия
21:01 18.11.2021 (обновлено: 21:21 18.11.2021)
Все поправки по МРОТ и прожиточному минимуму рассмотрят до 24 ноября
Макаров: все поправки по МРОТ и прожиточному минимуму рассмотрят до 24 ноября
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Новые поправки, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут рассмотрены Госдумой
до 24 ноября, инициативы будут поддержаны всеми фракциями, независимо от политических взглядов, заявил РИА Новости председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров
.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что внесет в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета, направленные на повышение прожиточного минимума и МРОТ.
"Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены", - подчеркнул Макаров.
Парламентарий отметил, что поправки будут рассмотрены до 24 ноября - последний срок принятия поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета.
"У нас как раз срок подачи поправок до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой", - подчеркнул он.
Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.
"Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму", - констатировал парламентарий.