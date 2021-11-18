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В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров
В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров - РИА Новости, 18.11.2021
В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров
Почти 80 белорусских оппозиционеров въехали в Польшу из Белоруссии за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:30
2021-11-18T13:30
2021-11-18T13:30
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Почти 80 белорусских оппозиционеров въехали в Польшу из Белоруссии за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Она пояснила, что "эти лица подали заявления о международной защите или задекларировали, что в ближайшее время подадут такие заявления, или въехали на основании гуманитарных виз".
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в мире, белоруссия, польша
В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров
Польская погранстража сообщила о въезде в страну 79 белорусских оппозиционеров за сутки