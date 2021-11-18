https://ria.ru/20211118/polsha-1759623758.html

В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров

В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров - РИА Новости, 18.11.2021

В Польшу за сутки въехали 79 белорусских оппозиционеров

Почти 80 белорусских оппозиционеров въехали в Польшу из Белоруссии за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:30

2021-11-18T13:30

2021-11-18T13:30

в мире

белоруссия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_696:0:3095:1349_1920x0_80_0_0_4d92ce4836d5feda098a3261dc0724a5.jpg

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Почти 80 белорусских оппозиционеров въехали в Польшу из Белоруссии за минувшие сутки, сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Она пояснила, что "эти лица подали заявления о международной защите или задекларировали, что в ближайшее время подадут такие заявления, или въехали на основании гуманитарных виз".

https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша