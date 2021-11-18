https://ria.ru/20211118/politika-1759666847.html

Внешняя политика должна служить безопасным условиям развития, заявил Путин

Внешняя политика должна служить безопасным условиям развития, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Внешняя политика должна служить безопасным условиям развития, заявил Путин

Внешняя политика должна служить безопасным условиям развития, РФ привержена партнерским отношениям с другими странами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:42

2021-11-18T16:42

2021-11-18T16:42

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Внешняя политика должна служить безопасным условиям развития, РФ привержена партнерским отношениям с другими странами, заявил президент России Владимир Путин."Наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровню жизни наших людей. Исходя из этого, Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/rossiya-1759660766.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, россия