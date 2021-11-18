https://ria.ru/20211118/pogoda-1759569070.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, около нуля и снег вечером ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:18

2021-11-18T08:18

2021-11-18T08:18

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, около нуля и снег вечером ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня в Москве обусловится тёплым сектором циклона, а вечером влиянием атмосферного фронта окклюзии. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно вечером после 20.00-21.00 пройдёт небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха около нуля в Москве, в Подмосковье минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20211118/pogoda-1759568556.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец