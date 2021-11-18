https://ria.ru/20211118/pogoda-1759569070.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, около нуля и снег вечером ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:18
2021-11-18T08:18
2021-11-18T08:18
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, около нуля и снег вечером ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня в Москве обусловится тёплым сектором циклона, а вечером влиянием атмосферного фронта окклюзии. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно вечером после 20.00-21.00 пройдёт небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха около нуля в Москве, в Подмосковье минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759568556.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода с прояснениями, около нуля и снег вечером ожидаются в Москве в четверг