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Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России - РИА Новости, 18.11.2021
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Некомфортная погода ожидается в центре Европейской России в субботу, к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:37
2021-11-18T07:40
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Некомфортная погода ожидается в центре Европейской России в субботу, к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такую погоду обеспечит глубокий циклон. Барическое образование окажет самое большое влияние на центр европейской части России, а также на Северо-Запад и Черноземье.По прогнозам синоптиков, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они ожидаются и днем."Такая некомфортная погода прогнозируется в Нечерноземье и Черноземных областях (в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях). Снег, мокрый снег, ветер 15-20 метров в секунду", — добавил Вильфанд.При этом по ощущениям температура будет казаться даже ниже, чем на самом деле, предупредил ученый.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
00:37 18.11.2021 (обновлено: 07:40 18.11.2021)
 
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России

Вильфанд: в Европейской части России начнется заметное похолодание

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Некомфортная погода ожидается в центре Европейской России в субботу, к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс двух-четырех градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такую погоду обеспечит глубокий циклон. Барическое образование окажет самое большое влияние на центр европейской части России, а также на Северо-Запад и Черноземье.
По прогнозам синоптиков, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они ожидаются и днем.
"Такая некомфортная погода прогнозируется в Нечерноземье и Черноземных областях (в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях). Снег, мокрый снег, ветер 15-20 метров в секунду", — добавил Вильфанд.
При этом по ощущениям температура будет казаться даже ниже, чем на самом деле, предупредил ученый.
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ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
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