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Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России - РИА Новости, 18.11.2021
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Некомфортная погода ожидается в центре Европейской России в субботу, к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:37
2021-11-18T00:37
2021-11-18T07:40
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Некомфортная погода ожидается в центре Европейской России в субботу, к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такую погоду обеспечит глубокий циклон. Барическое образование окажет самое большое влияние на центр европейской части России, а также на Северо-Запад и Черноземье.По прогнозам синоптиков, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они ожидаются и днем."Такая некомфортная погода прогнозируется в Нечерноземье и Черноземных областях (в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях). Снег, мокрый снег, ветер 15-20 метров в секунду", — добавил Вильфанд.При этом по ощущениям температура будет казаться даже ниже, чем на самом деле, предупредил ученый.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
00:37 18.11.2021 (обновлено: 07:40 18.11.2021)
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Вильфанд: в Европейской части России начнется заметное похолодание