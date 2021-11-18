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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211118/poezdki-1759582197.html
Стало известно, как часто россияне ездили за границу в 2021 году
Стало известно, как часто россияне ездили за границу в 2021 году - РИА Новости, 18.11.2021
Стало известно, как часто россияне ездили за границу в 2021 году
Согласно опубликованным пограничной службой ФСБ данным по выезду граждан России за рубеж, с января по сентябрь наши соотечественники совершили чуть более 15... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:59
2021-11-18T10:59
туризм
оаэ
турция
греция
тунис (страна)
абхазия
кипр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Согласно опубликованным пограничной службой ФСБ данным по выезду граждан России за рубеж, с января по сентябрь наши соотечественники совершили чуть более 15 миллионов поездок с разными целями, что на 58,9 процента ниже, чем за такой же период в допандемийном 2019-м, сообщает АТОР.Почти половина от общего числа путешествий — в государства постсоветского пространства: Казахстан, Украину, Абхазию, Южную Осетию. Уточняется, что большинство россиян посещали их не с туристической целью: это были частные визиты.Безусловным лидером по выездному турпотоку из РФ (учитывались страны, открытые для соотечественников) стала Турция. По данным погранслужбы ФСБ, в эту страну за три квартала 2021 года было совершено 3 600 759 поездок.На втором месте — Кипр, на третьем — ОАЭ. Также россияне часто посещали Египет, Грецию, Тунис, Болгарию, Сербию, Танзанию, Мальдивы и Кубу.По словам туроператоров, рынок все еще остается без популярных массовых зимних и летних направлений, из-за чего пока не восстановится до доковидных показателей.
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
оаэ
турция
греция
тунис (страна)
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оаэ, турция, греция, тунис (страна), абхазия, кипр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия, коронавирус covid-19
10:59 18.11.2021
 
Стало известно, как часто россияне ездили за границу в 2021 году

АТОР: выездной турпоток из России почти на 60 процентов ниже допандемийного уровня

© Фото : AirbusСамолеты компании Airbus
Самолеты компании Airbus - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Airbus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Согласно опубликованным пограничной службой ФСБ данным по выезду граждан России за рубеж, с января по сентябрь наши соотечественники совершили чуть более 15 миллионов поездок с разными целями, что на 58,9 процента ниже, чем за такой же период в допандемийном 2019-м, сообщает АТОР.
Почти половина от общего числа путешествий — в государства постсоветского пространства: Казахстан, Украину, Абхазию, Южную Осетию. Уточняется, что большинство россиян посещали их не с туристической целью: это были частные визиты.
Безусловным лидером по выездному турпотоку из РФ (учитывались страны, открытые для соотечественников) стала Турция. По данным погранслужбы ФСБ, в эту страну за три квартала 2021 года было совершено 3 600 759 поездок.
На втором месте — Кипр, на третьем — ОАЭ. Также россияне часто посещали Египет, Грецию, Тунис, Болгарию, Сербию, Танзанию, Мальдивы и Кубу.
По словам туроператоров, рынок все еще остается без популярных массовых зимних и летних направлений, из-за чего пока не восстановится до доковидных показателей.
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ТуризмОАЭТурцияГрецияТунис (страна)АбхазияКипрФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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