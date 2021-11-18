https://ria.ru/20211118/podmoskove-1759599183.html

В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве

В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 18.11.2021

В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве

Нигериец, представляясь американской медработницей в Сирии, через сайт знакомств обманул жителя Подмосковья на 1,5 тысячи долларов, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:45

2021-11-18T11:45

2021-11-18T11:45

происшествия

сша

сирия

московская область (подмосковье)

ирина волк

криминал

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нигериец, представляясь американской медработницей в Сирии, через сайт знакомств обманул жителя Подмосковья на 1,5 тысячи долларов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа задержан уроженец Республики Нигерия, подозреваемый в мошенничестве", - сказала она.По предварительным данным, задержанный зарегистрировался на сайте знакомств под женским именем. Отмечается, что во время переписки с жителем подмосковного поселка Тучково он рассказывал, что живет в США, но в настоящее время проходит службу медработницей в Сирии. Согласно легенде, там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Подчеркивается, что лже-медсестра попросила помощи в оплате и получении посылки, и мужчина согласился."В дальнейшем аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тысячи долларов США. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить на связь", - рассказала Волк.По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый был задержан в городском округе Балашиха, у него изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные важные для следствия предметы. В настоящее время мужчина арестован.

https://radiosputnik.ria.ru/20211117/noutbuk-1759552166.html

сша

сирия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, сирия, московская область (подмосковье), ирина волк, криминал