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В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве
В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 18.11.2021
В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве
Нигериец, представляясь американской медработницей в Сирии, через сайт знакомств обманул жителя Подмосковья на 1,5 тысячи долларов, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:45
2021-11-18T11:45
происшествия
сша
сирия
московская область (подмосковье)
ирина волк
криминал
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нигериец, представляясь американской медработницей в Сирии, через сайт знакомств обманул жителя Подмосковья на 1,5 тысячи долларов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа задержан уроженец Республики Нигерия, подозреваемый в мошенничестве", - сказала она.По предварительным данным, задержанный зарегистрировался на сайте знакомств под женским именем. Отмечается, что во время переписки с жителем подмосковного поселка Тучково он рассказывал, что живет в США, но в настоящее время проходит службу медработницей в Сирии. Согласно легенде, там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Подчеркивается, что лже-медсестра попросила помощи в оплате и получении посылки, и мужчина согласился."В дальнейшем аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тысячи долларов США. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить на связь", - рассказала Волк.По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый был задержан в городском округе Балашиха, у него изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные важные для следствия предметы. В настоящее время мужчина арестован.
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сша
сирия
московская область (подмосковье)
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происшествия, сша, сирия, московская область (подмосковье), ирина волк, криминал
11:45 18.11.2021
 
В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве

В Подмосковье задержали нигерийца, представлявшегося медсестрой из США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нигериец, представляясь американской медработницей в Сирии, через сайт знакомств обманул жителя Подмосковья на 1,5 тысячи долларов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа задержан уроженец Республики Нигерия, подозреваемый в мошенничестве", - сказала она.
По предварительным данным, задержанный зарегистрировался на сайте знакомств под женским именем. Отмечается, что во время переписки с жителем подмосковного поселка Тучково он рассказывал, что живет в США, но в настоящее время проходит службу медработницей в Сирии. Согласно легенде, там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Подчеркивается, что лже-медсестра попросила помощи в оплате и получении посылки, и мужчина согласился.
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"В дальнейшем аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тысячи долларов США. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить на связь", - рассказала Волк.
По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый был задержан в городском округе Балашиха, у него изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные важные для следствия предметы. В настоящее время мужчина арестован.
 
ПроисшествияСШАСирияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкКриминал
 
 
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