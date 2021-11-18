https://ria.ru/20211118/podderzhka-1759627143.html

В Омской области вырастет поддержка семей, пожилых и занятости

В Омской области вырастет поддержка семей, пожилых и занятости - РИА Новости, 18.11.2021

В Омской области вырастет поддержка семей, пожилых и занятости

Финансирование в Омской области нацпроекта "Демография" по направлениям поддержки семей при рождении детей, пожилых людей и занятости в 2022 году увеличится на... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:44

2021-11-18T13:44

2021-11-18T13:44

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ОМСК, 18 ноя – РИА Новости. Финансирование в Омской области нацпроекта "Демография" по направлениям поддержки семей при рождении детей, пожилых людей и занятости в 2022 году увеличится на 9% - до 4,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство региона.Власти пояснили, что если в 2021 году на реализацию трех региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение" и "Содействие занятости" было предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, то в 2022 году объем средств увеличится на 329 миллионов и составит 4,2 миллиарда рублей."Финансовая поддержка семей при рождении детей остается приоритетным направлением национального проекта "Демография". Учитывая значимость мероприятий по линии материнства и детства финансирование на эти цели ежегодно увеличивается. Если в 2019 году оно составило 1,7 миллиарда рублей, в 2020 году – 3, в 2021 году – 3,8, то на 2022 год предусмотрено 4,1 миллиарда рублей", – сообщил зампредседателя облправительства министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.Он пояснил, что в Омской области ежемесячные пособия на детей в рамках нацпроекта "Демография" получают более 32 тысяч семей. 10 870 рублей получают родители первенцев. На сегодняшний день такую меру поддержки получили более 17 тысяч семей на сумму 1,6 миллиарда рублей. Родители третьих и последующих детей получают 10 982 рубля. В этом году эту меру поддержки получили более 15 тысяч семей."В 2020 году Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков подписал указ, согласно которому ежемесячную меру поддержки стали выплачивать не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка. Мы продолжаем фиксировать значительное увеличение количества получателей выплаты, а также устойчивую тенденцию к увеличению доли третьих и последующих рождений", – добавил Куприянов.В 2022 году в Омской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжится модернизация службы занятости, которая будет называться кадровым центром. Ее работа будет выстроена по система одного окна. В следующем году объем финансового обеспечения проекта "Старшее поколение" составит почти 100 миллионов рублей. Будет сдан в эксплуатацию новый корпус Такмыкского дома-интерната – четырехэтажное здание.

https://ria.ru/20211109/omsk-1758249923.html

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756572338.html

https://ria.ru/20211028/proekty-1756722060.html

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