https://ria.ru/20211118/plata-1759636626.html

В Подмосковье решили не менять размер арендой платы за землю

В Подмосковье решили не менять размер арендой платы за землю - РИА Новости, 18.11.2021

В Подмосковье решили не менять размер арендой платы за землю

Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области и государственная собственность на которые не разграничена на РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:19

2021-11-18T14:19

2021-11-18T14:19

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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области и государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, в 2022 году останется на уровне 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Соответствующий проект закона Московской области, представленный на 7-ом заседании Мособлдумы министром имущественных отношений Московской области Натальей Адигамовой, принят в трех чтениях."Мы предлагаем сохранить его на уровне 2021 года, несмотря на то, что прогноз роста инфляции на следующий год составляет 4,3%", - приводятся слова Адигамовой.При этом она добавила, что изменения в базовых арендных ставках для некоторых городских округов все же будут, но незначительные. Это обусловлено объединением территорий некоторых городских округов в один. Изменения коснутся городских округов Коломенский и Пушкинский.

https://realty.ria.ru/20211118/zhku-1759631362.html

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московская область (подмосковье), московская областная дума