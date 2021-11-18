https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759600713.html

В Перми пять человек погибли от отравления алкоголем

В Перми пять человек погибли от отравления алкоголем - РИА Новости, 18.11.2021

В Перми пять человек погибли от отравления алкоголем

Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятерых жителей Перми от отравления алкоголем, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:51

2021-11-18T11:51

2021-11-18T11:51

происшествия

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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятерых жителей Перми от отравления алкоголем, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.По данным ведомства, 17 ноября в квартире дома в Дзержинском районе Перми скончался мужчина 1963 года рождения. Его супруга 1962 года рождения и дочь 1982 года рождения умерли в тот же день в больнице. Кроме того, скончались соседи погибших - женщина и ее сожитель."По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.По версии следствия, 16 и 17 ноября трое жителей Дзержинского района распивали в квартире приобретенный ранее алкоголь. Спиртным они также угостили своих соседей.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз, сейчас допрашиваются свидетели.За последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской – 24.

https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759572602.html

https://ria.ru/20211113/otravlenie-1758923115.html

пермь

оренбургская область

россия

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происшествия, пермь, оренбургская область, россия