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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 18.11.2021
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявляет о новом обстреле своих позиций на границе с Арменией, атака была подавлена ответным огнем, потерь среди азербайджанских военных РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:43
2021-11-18T14:49
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
москва
сергей шойгу
минобороны азербайджана
россия
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет о новом обстреле своих позиций на границе с Арменией, атака была подавлена ответным огнем, потерь среди азербайджанских военных нет."Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Коханеби Товузского района со своих позиций в селе Чинарли Шамшаддинского района 18 ноября в 14:10 (13:10 мск). Противоположная сторона была подавлена ответным огнем", - говорится в заявлении.Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://ria.ru/20211117/granitsa-1759421765.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, москва, сергей шойгу, минобороны азербайджана, россия
14:43 18.11.2021 (обновлено: 14:49 18.11.2021)
 
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о новом обстреле своих позиций на границе с Арменией

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет о новом обстреле своих позиций на границе с Арменией, атака была подавлена ответным огнем, потерь среди азербайджанских военных нет.
"Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Коханеби Товузского района со своих позиций в селе Чинарли Шамшаддинского района 18 ноября в 14:10 (13:10 мск). Противоположная сторона была подавлена ответным огнем", - говорится в заявлении.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 11:38
Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМоскваСергей ШойгуМинобороны АзербайджанаРоссия
 
 
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