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Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
При нарушении работы любого звена в обонятельной системе человеческого организма нарушается процесс восприятия запахов. У перенесших COVID обоняние возвращается РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T02:15
2021-11-18T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
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коронавирус covid-19
мария петина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. При нарушении работы любого звена в обонятельной системе человеческого организма нарушается процесс восприятия запахов. У перенесших COVID обоняние возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.По ее словам, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Петина обратила внимание, что врачи назначают иногда своим пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки.Суть их — в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел. При этом, собеседник агентства предостерегла от самолечения и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, мария петина
02:15 18.11.2021
 
Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19

Врач Петина: обоняние после COVID-19 поможет вернуть регулярное вдыхание пахучих веществ

© Fotolia / AllianceОбоняние
Обоняние - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Fotolia / Alliance
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. При нарушении работы любого звена в обонятельной системе человеческого организма нарушается процесс восприятия запахов. У перенесших COVID обоняние возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.

"Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", — объяснила медик.

По ее словам, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Петина обратила внимание, что врачи назначают иногда своим пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки.
Суть их — в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел. При этом, собеседник агентства предостерегла от самолечения и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.
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