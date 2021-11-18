https://ria.ru/20211118/obonyanie-1759560325.html

Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19

Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19

При нарушении работы любого звена в обонятельной системе человеческого организма нарушается процесс восприятия запахов. У перенесших COVID обоняние возвращается РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T02:15

2021-11-18T02:15

2021-11-18T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

мария петина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149068/21/1490682136_0:389:6296:3931_1920x0_80_0_0_1be3f871d88818bd372ce5fee455b27d.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. При нарушении работы любого звена в обонятельной системе человеческого организма нарушается процесс восприятия запахов. У перенесших COVID обоняние возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.По ее словам, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Петина обратила внимание, что врачи назначают иногда своим пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки.Суть их — в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел. При этом, собеседник агентства предостерегла от самолечения и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, мария петина