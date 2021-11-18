https://ria.ru/20211118/novosibirsk-1759651631.html

Новосибирского депутата заподозрили в фиктивном трудоустройстве помощницы

Новосибирского депутата заподозрили в фиктивном трудоустройстве помощницы - РИА Новости, 18.11.2021

Новосибирского депутата заподозрили в фиктивном трудоустройстве помощницы

Следователи СК в Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания региона Глеба Поповцева, который подозревается в фиктивном трудоустройстве помощницы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:30

2021-11-18T15:30

2021-11-18T15:30

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_bdbf8676f2a4e1215fc1b0908fec8913.jpg

НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания региона Глеба Поповцева, который подозревается в фиктивном трудоустройстве помощницы с ущербом в 400 тысяч рублей."Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщает СУСК по Новосибирской области.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о Поповцеве.По данным следствия, фигурант, используя служебное положение, фиктивно принял на работу помощника депутата, чтобы полностью забирать себе его зарплату. Женщина, которую он "трудоустроил", возложенные на нее обязанности не исполняла, но получала от Заксобрания зарплату на карту, которую она вместе с паролем передала депутату, уточнили в управлении."В результате неправомерных действий фигурантом по делу похищены денежные средства Законодательного собрания Новосибирской области на сумму более 400 тысяч рублей, что является крупным размером", - сообщили в СУСК.Депутат задержан, в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Глеб Поповцев родился в 1971 году. Работает в Заксобрании Новосибирской области уже второй созыв, входит во фракцию "Единая Россия" и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Поповцев – директор сельхозпредприятия "Ярковское".

https://ria.ru/20211118/novosibirsk-1759643547.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)