https://ria.ru/20211118/novosibirsk-1759643547.html

В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой

В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой - РИА Новости, 18.11.2021

В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой

Начальник инфекционного госпиталя новосибирской городской больницы №25 опроверг информацию о том, что женщину с диабетом привязывали к кушетке, били и не давали РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:50

2021-11-18T14:50

2021-11-18T14:50

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Начальник инфекционного госпиталя новосибирской городской больницы №25 опроверг информацию о том, что женщину с диабетом привязывали к кушетке, били и не давали еду.Ранее в Telegram-канале "АСТ-54 Black" появилась информация о том, что в 25-й медсанчасти в отделении для больных коронавирусом женщину с диабетом привязывали к кровати, били, не давали воды и еды, якобы у нее появились раны и ушибы. Проверки по публикации организовали прокуратура и Следственный комитет."По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы №25 получают пятиразовое питание", - привели в пресс-службе правительства Новосибирской области слова начальника инфекционного госпиталя больницы Алексея Мельника.Он рассказал, что женщину в госпитале лечили от коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. При этом пациентка ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых – "проявление энцефалопатии со снижением критики". По словам Мельника, во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренного когнитивного нарушения."Также у пациентки имеется хроническое заболевание – сахарный диабет с сопутствующей диабетической ангиопатией сосудов нижних конечностей и синдром диабетической стопы. Кожные изменения, представленные на фотографиях, являются характерным осложнением сахарного диабета. Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни", - сказал начальник госпиталя.Администрация городской клинической больницы №25 намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету.

https://ria.ru/20211118/vrach-1759574812.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область