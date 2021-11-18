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В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой
В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой - РИА Новости, 18.11.2021
В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой
Начальник инфекционного госпиталя новосибирской городской больницы №25 опроверг информацию о том, что женщину с диабетом привязывали к кушетке, били и не давали РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:50
2021-11-18T14:50
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Начальник инфекционного госпиталя новосибирской городской больницы №25 опроверг информацию о том, что женщину с диабетом привязывали к кушетке, били и не давали еду.Ранее в Telegram-канале "АСТ-54 Black" появилась информация о том, что в 25-й медсанчасти в отделении для больных коронавирусом женщину с диабетом привязывали к кровати, били, не давали воды и еды, якобы у нее появились раны и ушибы. Проверки по публикации организовали прокуратура и Следственный комитет."По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы №25 получают пятиразовое питание", - привели в пресс-службе правительства Новосибирской области слова начальника инфекционного госпиталя больницы Алексея Мельника.Он рассказал, что женщину в госпитале лечили от коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. При этом пациентка ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых – "проявление энцефалопатии со снижением критики". По словам Мельника, во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренного когнитивного нарушения."Также у пациентки имеется хроническое заболевание – сахарный диабет с сопутствующей диабетической ангиопатией сосудов нижних конечностей и синдром диабетической стопы. Кожные изменения, представленные на фотографиях, являются характерным осложнением сахарного диабета. Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни", - сказал начальник госпиталя.Администрация городской клинической больницы №25 намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету.
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происшествия, новосибирская область
14:50 18.11.2021
 
В новосибирском госпитале отрицают жестокое обращение с пациенткой

В госпитале новосибирской больницы опровергли информацию об издевательствах над пациенткой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
Медик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Начальник инфекционного госпиталя новосибирской городской больницы №25 опроверг информацию о том, что женщину с диабетом привязывали к кушетке, били и не давали еду.
Ранее в Telegram-канале "АСТ-54 Black" появилась информация о том, что в 25-й медсанчасти в отделении для больных коронавирусом женщину с диабетом привязывали к кровати, били, не давали воды и еды, якобы у нее появились раны и ушибы. Проверки по публикации организовали прокуратура и Следственный комитет.
"По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы №25 получают пятиразовое питание", - привели в пресс-службе правительства Новосибирской области слова начальника инфекционного госпиталя больницы Алексея Мельника.
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Он рассказал, что женщину в госпитале лечили от коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. При этом пациентка ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых – "проявление энцефалопатии со снижением критики". По словам Мельника, во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренного когнитивного нарушения.
"Также у пациентки имеется хроническое заболевание – сахарный диабет с сопутствующей диабетической ангиопатией сосудов нижних конечностей и синдром диабетической стопы. Кожные изменения, представленные на фотографиях, являются характерным осложнением сахарного диабета. Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни", - сказал начальник госпиталя.
Администрация городской клинической больницы №25 намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету.
 
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