https://ria.ru/20211118/neprikosnovennost-1759712251.html
Курца лишили депутатской неприкосновенности
Курца лишили депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 18.11.2021
Курца лишили депутатской неприкосновенности
Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента — снял депутатскую неприкосновенность с бывшего канцлера республики и лидера Австрийской народной партии... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:27
2021-11-18T20:27
2021-11-18T23:16
в мире
австрия
себастьян курц
австрийская народная партия
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ВЕНА, 18 ноя — РИА Новости. Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента — снял депутатскую неприкосновенность с бывшего канцлера республики и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца.Таким образом депутаты утвердили соответствующее решение парламентского комитета от вторника.Сам Курц поддержал идею лишить его неприкосновенности для завершения расследования, которое ведет прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям.В октябре это ведомство сообщило, что по делу проходит федеральный канцлер и девять его приближенных. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 год ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии.Девятого октября Курц ушел в отставку с поста главы правительства, но остался руководителем правящей партии и лидером ее фракции в парламенте.Он отверг все обвинения, а невиновность, по его словам, уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.
https://ria.ru/20211029/avstriya-1756897180.html
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в мире, австрия, себастьян курц, австрийская народная партия
20:27 18.11.2021 (обновлено: 23:16 18.11.2021)
Курца лишили депутатской неприкосновенности
Парламент Австрии лишил экс-канцлера Курца неприкосновенности из-за обвинений в коррупции