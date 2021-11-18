https://ria.ru/20211118/napryazhenie-1759677188.html

Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе

Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе

Президент России Владимир Путин заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнеров возникло "известное напряжение", а РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:16

2021-11-18T17:16

2021-11-18T23:23

политика

в мире

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнеров возникло "известное напряжение", а чтобы им не пришло в голову устраивать России ненужный конфликт, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось, как можно дольше."Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны", — сказал Путин, выступая на коллегии МИД России.

https://ria.ru/20211118/konflikt-1759663555.html

россия

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2021

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политика, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия