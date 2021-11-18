https://ria.ru/20211118/napryazhenie-1759677188.html
Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе
Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе
Президент России Владимир Путин заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнеров возникло "известное напряжение", а РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:16
2021-11-18T17:16
2021-11-18T23:23
политика
в мире
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнеров возникло "известное напряжение", а чтобы им не пришло в голову устраивать России ненужный конфликт, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось, как можно дольше."Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны", — сказал Путин, выступая на коллегии МИД России.
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политика, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:16 18.11.2021 (обновлено: 23:23 18.11.2021)
Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе
Путин призвал МИД сохранять состояние напряжения на Западе