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Сотрудник нижегородского вуза выращивал у себя дома наркосодержащие грибы
Сотрудник нижегородского вуза выращивал у себя дома наркосодержащие грибы - РИА Новости, 18.11.2021
Сотрудник нижегородского вуза выращивал у себя дома наркосодержащие грибы
Старший научный сотрудник университета, подозреваемый в выращивании у себя дома наркосодержащих грибов, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:24
2021-11-18T14:24
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
здоровье - общество
ирина волк
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник университета, подозреваемый в выращивании у себя дома наркосодержащих грибов, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает "МВД Медиа".В полицию поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одном из домов на проспекте Ленина. Прибыв на место, полицейские зашли в квартиру, где проживают 46-летний старший научный сотрудник одного из городских университетов и его мать. В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. Они были изъяты, а гражданин доставлен в отдел полиции."По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Подозреваемый был задержан, затем ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Предварительное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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нижний новгород
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, здоровье - общество, ирина волк, россия
14:24 18.11.2021
 
Сотрудник нижегородского вуза выращивал у себя дома наркосодержащие грибы

Научного сотрудника нижегородского вуза задержали за выращивание наркосодержащих грибов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник университета, подозреваемый в выращивании у себя дома наркосодержащих грибов, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает "МВД Медиа".
В полицию поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одном из домов на проспекте Ленина. Прибыв на место, полицейские зашли в квартиру, где проживают 46-летний старший научный сотрудник одного из городских университетов и его мать. В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. Они были изъяты, а гражданин доставлен в отдел полиции.
"По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый был задержан, затем ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Предварительное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Нижний НовгородЗдоровье - ОбществоИрина ВолкРоссия
 
 
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