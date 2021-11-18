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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/muzyka-1759489505.html
На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси
На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси - РИА Новости, 18.11.2021
На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси
В столице Белоруссии открывается минский сезон международного арфового фестиваля "Две столицы. Минск-Москва", на котором представят редкие произведения... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T07:22
2021-11-18T07:22
анкара
клод дебюсси
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петр чайковский
культура
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В столице Белоруссии открывается минский сезон международного арфового фестиваля "Две столицы. Минск-Москва", на котором представят редкие произведения композиторов разных эпох.Интересно, что идея проведения фестиваля арфового искусства сразу в двух столицах Союзного государства не имеет аналогов: в мае 2021 года фестиваль прошел в Москве, а теперь его принимают в Минске.Убедиться в необычном звучании арф поможет программа фестиваля. По словам Сергеевой, в течение смотра публика услышит шедевры мировой классической музыки: произведения Генделя, Моцарта, Чайковского, в частности, переложение "Времен года" для арфы. Также музыканты сыграют Баха, Равеля, Дебюсси, Глиера, Гранжани, Ренье и других.Торжественное открытие фестиваля пройдет в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь в Малом зале Государственной филармонии. Главным дирижером выступит народный артист Белоруссии Александр Анисимов.Наряду с именитыми профессионалами, в фестивале участвуют юные музыканты.Закрытия фестиваля пройдет 21 ноября, запланирована онлайн трансляция концерта Александра Болдачева, арфиста, композитора, лауреата престижных международных конкурсов, приглашенного солиста ГАБТа, художественного руководителя Цюриховского фестиваля арф.Также пройдут мастер-классы известных музыкантов.Как рассказала Сергеева, изначально проект проходил в двух российских городах: Москве и Санкт-Петербурге, а в 2019 получил статус международного. Первое выступление провели в Риме. Из-за пандемии ответный визит итальянцев пришлось на время отложить. А следом настала очередь Белоруссии.В этом году участниками проекта "Две столицы" в Минске станут более 30 музыкантов из России, Белоруссии, Швейцарии. Но география выступлений расширяется: сейчас, по словам Сергеевой, идут переговоры о проведении следующего фестиваля в Нурсултане и Анкаре. Даты еще уточняются, но, вероятнее всего, познакомиться с арфовым искусством можно будет весной или осенью 2022 года.Фестиваль "Две столицы. Минск-Москва" проходит с 18 по 21 ноября.
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анкара, клод дебюсси, белоруссия, петр чайковский, новости культуры, музыка
07:22 18.11.2021
 
На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси

Ранее фестиваль проходил в России и Италии

© Фото предоставлено организаторами фестиваляМеждународный Арфовый Фестиваль "Две столицы. Минск-Москва"
Международный Арфовый Фестиваль Две столицы. Минск-Москва
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В столице Белоруссии открывается минский сезон международного арфового фестиваля "Две столицы. Минск-Москва", на котором представят редкие произведения композиторов разных эпох.
© Фото : из личного архива Светланы СергеевойАвтор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : из личного архива Светланы Сергеевой
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева
Интересно, что идея проведения фестиваля арфового искусства сразу в двух столицах Союзного государства не имеет аналогов: в мае 2021 года фестиваль прошел в Москве, а теперь его принимают в Минске.

"Услышать арфу отдельно — большая редкость, это очень необычный инструмент, к нему всегда очень высокий интерес, — рассказала РИА Новости автор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева. — Это можно заметить в финале концерта, когда люди подходят, спрашивают о технических возможностях инструмента, его особенностях, количестве струн, почему они разного цвета"

© Фото : из личного архива Светланы СергеевойАвтор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : из личного архива Светланы Сергеевой
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева
Убедиться в необычном звучании арф поможет программа фестиваля. По словам Сергеевой, в течение смотра публика услышит шедевры мировой классической музыки: произведения Генделя, Моцарта, Чайковского, в частности, переложение "Времен года" для арфы. Также музыканты сыграют Баха, Равеля, Дебюсси, Глиера, Гранжани, Ренье и других.
© Фото предоставлено организаторами фестиваляМосковский сезон Международного Арфового Фестиваля "Две столицы"
Международный Арфовый Фестиваль Две столицы. Минск-Москва
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Московский сезон Международного Арфового Фестиваля "Две столицы"
Торжественное открытие фестиваля пройдет в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь в Малом зале Государственной филармонии. Главным дирижером выступит народный артист Белоруссии Александр Анисимов.
Наряду с именитыми профессионалами, в фестивале участвуют юные музыканты.

"На открытии всегда играют мэтры, а в другие дни мы также приглашаем детей: все хотят участвовать, малыши тоже должны расти, учиться у профессионалов", — рассказывает Сергеева.

© Фото предоставлено организаторами фестиваляУчастники Международного Арфового Фестиваля "Две столицы"
Международный Арфовый Фестиваль Две столицы. Минск-Москва
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Участники Международного Арфового Фестиваля "Две столицы"
Закрытия фестиваля пройдет 21 ноября, запланирована онлайн трансляция концерта Александра Болдачева, арфиста, композитора, лауреата престижных международных конкурсов, приглашенного солиста ГАБТа, художественного руководителя Цюриховского фестиваля арф.
Также пройдут мастер-классы известных музыкантов.
© Фото предоставлено организаторами фестиваляУчастники Международного Арфового Фестиваля "Две столицы"
Международный Арфовый Фестиваль Две столицы. Минск-Москва
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Участники Международного Арфового Фестиваля "Две столицы"
Как рассказала Сергеева, изначально проект проходил в двух российских городах: Москве и Санкт-Петербурге, а в 2019 получил статус международного. Первое выступление провели в Риме. Из-за пандемии ответный визит итальянцев пришлось на время отложить. А следом настала очередь Белоруссии.
В этом году участниками проекта "Две столицы" в Минске станут более 30 музыкантов из России, Белоруссии, Швейцарии. Но география выступлений расширяется: сейчас, по словам Сергеевой, идут переговоры о проведении следующего фестиваля в Нурсултане и Анкаре. Даты еще уточняются, но, вероятнее всего, познакомиться с арфовым искусством можно будет весной или осенью 2022 года.
Фестиваль "Две столицы. Минск-Москва" проходит с 18 по 21 ноября.
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