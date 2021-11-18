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На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси

На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси - РИА Новости, 18.11.2021

На арфовом фестивале в Минске прозвучат редкие работы Чайковского, Дебюсси

В столице Белоруссии открывается минский сезон международного арфового фестиваля "Две столицы. Минск-Москва", на котором представят редкие произведения... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T07:22

2021-11-18T07:22

2021-11-18T07:22

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В столице Белоруссии открывается минский сезон международного арфового фестиваля "Две столицы. Минск-Москва", на котором представят редкие произведения композиторов разных эпох.Интересно, что идея проведения фестиваля арфового искусства сразу в двух столицах Союзного государства не имеет аналогов: в мае 2021 года фестиваль прошел в Москве, а теперь его принимают в Минске.Убедиться в необычном звучании арф поможет программа фестиваля. По словам Сергеевой, в течение смотра публика услышит шедевры мировой классической музыки: произведения Генделя, Моцарта, Чайковского, в частности, переложение "Времен года" для арфы. Также музыканты сыграют Баха, Равеля, Дебюсси, Глиера, Гранжани, Ренье и других.Торжественное открытие фестиваля пройдет в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь в Малом зале Государственной филармонии. Главным дирижером выступит народный артист Белоруссии Александр Анисимов.Наряду с именитыми профессионалами, в фестивале участвуют юные музыканты.Закрытия фестиваля пройдет 21 ноября, запланирована онлайн трансляция концерта Александра Болдачева, арфиста, композитора, лауреата престижных международных конкурсов, приглашенного солиста ГАБТа, художественного руководителя Цюриховского фестиваля арф.Также пройдут мастер-классы известных музыкантов.Как рассказала Сергеева, изначально проект проходил в двух российских городах: Москве и Санкт-Петербурге, а в 2019 получил статус международного. Первое выступление провели в Риме. Из-за пандемии ответный визит итальянцев пришлось на время отложить. А следом настала очередь Белоруссии.В этом году участниками проекта "Две столицы" в Минске станут более 30 музыкантов из России, Белоруссии, Швейцарии. Но география выступлений расширяется: сейчас, по словам Сергеевой, идут переговоры о проведении следующего фестиваля в Нурсултане и Анкаре. Даты еще уточняются, но, вероятнее всего, познакомиться с арфовым искусством можно будет весной или осенью 2022 года.Фестиваль "Две столицы. Минск-Москва" проходит с 18 по 21 ноября.

https://ria.ru/20211107/simfoniya-1757157117.html

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анкара, клод дебюсси, белоруссия, петр чайковский, новости культуры, музыка