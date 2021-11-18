https://ria.ru/20211118/muzei-1759572356.html

Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта"

Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта" - РИА Новости, 18.11.2021

Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта"

Все пять краевых музеев Алтая стали участниками федерального проекта "Пушкинская карта", они начали продавать билеты онлайн, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:12

2021-11-18T09:12

2021-11-18T09:12

алтайский край

общество

алтайский край

бийск

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg

БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Все пять краевых музеев Алтая стали участниками федерального проекта "Пушкинская карта", они начали продавать билеты онлайн, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."Все краевые музеи выполнили необходимые технические требования для вступления в программу "Пушкинская карта". Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина запустили сервис по продаже билетов онлайн", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном министерстве культуры, общее количество учреждений Алтайского края, участвующих в проекте "Пушкинская карта", достигло 18."Это все краевые и муниципальные театры, а также краевые музеи. Кроме того, гости и жители края могут воспользоваться картой в учреждениях культуры Бийска и Рубцовска", - уточняет сайт.С 1 сентября в крае прошло более 200 событий по "Пушкинской карте". Обладателям карт до конца года доступно три тысячи рублей для посещения культурных мероприятий. В следующем году баланс карты увеличится и составит пять тысяч рублей.

https://ria.ru/20211118/altay-1759570258.html

https://ria.ru/20211116/altay-1759335479.html

алтайский край

бийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край, бийск, новости культуры, культура