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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211118/muzei-1759572356.html
Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта"
Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта" - РИА Новости, 18.11.2021
Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта"
Все пять краевых музеев Алтая стали участниками федерального проекта "Пушкинская карта", они начали продавать билеты онлайн, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:12
2021-11-18T09:12
алтайский край
общество
алтайский край
бийск
новости культуры
культура
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БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Все пять краевых музеев Алтая стали участниками федерального проекта "Пушкинская карта", они начали продавать билеты онлайн, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."Все краевые музеи выполнили необходимые технические требования для вступления в программу "Пушкинская карта". Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина запустили сервис по продаже билетов онлайн", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном министерстве культуры, общее количество учреждений Алтайского края, участвующих в проекте "Пушкинская карта", достигло 18."Это все краевые и муниципальные театры, а также краевые музеи. Кроме того, гости и жители края могут воспользоваться картой в учреждениях культуры Бийска и Рубцовска", - уточняет сайт.С 1 сентября в крае прошло более 200 событий по "Пушкинской карте". Обладателям карт до конца года доступно три тысячи рублей для посещения культурных мероприятий. В следующем году баланс карты увеличится и составит пять тысяч рублей.
https://ria.ru/20211118/altay-1759570258.html
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общество, алтайский край, бийск, новости культуры, культура
09:12 18.11.2021
 
Пять алтайских краевых музеев стали участниками проекта "Пушкинская карта"

Все пять краевых музеев Алтая стали участниками федерального проекта "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Все пять краевых музеев Алтая стали участниками федерального проекта "Пушкинская карта", они начали продавать билеты онлайн, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
"Все краевые музеи выполнили необходимые технические требования для вступления в программу "Пушкинская карта". Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова, Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина запустили сервис по продаже билетов онлайн", - говорится в сообщении.
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Как отметили в региональном министерстве культуры, общее количество учреждений Алтайского края, участвующих в проекте "Пушкинская карта", достигло 18.
"Это все краевые и муниципальные театры, а также краевые музеи. Кроме того, гости и жители края могут воспользоваться картой в учреждениях культуры Бийска и Рубцовска", - уточняет сайт.
С 1 сентября в крае прошло более 200 событий по "Пушкинской карте". Обладателям карт до конца года доступно три тысячи рублей для посещения культурных мероприятий. В следующем году баланс карты увеличится и составит пять тысяч рублей.
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