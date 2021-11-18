10:08 18.11.2021 (обновлено: 10:13 18.11.2021)
Выставка об аналоговом компьютере открылась в Третьяковке
В Западном крыле ГТГ представлены работы 12 авторов из разных стран
© Пресс-служба проекта Cloud StudiesРабота Ральфа Беккера (Германия) "Естественная история сетей", 2021 год
© Пресс-служба проекта Cloud Studies
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выставка, представляющая мир как аналоговый компьютер, "New Elements" открылась в Западном крыле Новой Третьяковки.
"Мы хотим показать, что цифровые данные не абстрактны, а материальны, — рассказала РИА Новости куратор Дарья Пархоменко. — Мы экспериментируем с необычными взглядами на данные, вычисления, информацию. Показываем, что технологический и природный миры не противостоят друг другу, а взаимосвязаны".
Иными словами, в экспозиции проводится взаимосвязь физического, природного и цифрового мира. Художники на примере своих работ показывают что природа — аналоговый компьютер. В нем скорость течения океана, состав атмосферы, льды — информация, которая записывает и перезаписывает себя.
© Пресс-служба проекта Cloud StudiesРабота Ильи Федотова-Федороа (Россия) "Экзо-ковчег", 2019 год
© Пресс-служба проекта Cloud Studies
Работа Ильи Федотова-Федороа (Россия) "Экзо-ковчег", 2019 год
В проекте эта система сравнивается с обычным компьютером, который описывает мир с помощью абстрактных символов, не дающих четкого представления о реальности.
Выставка состоит из трех разделов. В первом, "Аутографические измерения", художники препарируют природные явления и показывают, что это за информация, которую мы должны считывать.
Например, исследовательское объединение Forensic Architecture представляет работу Cloud Studies. Она посвящена теме токсичных облаков, заполняющих воздух. Художники исследовали восемь случаев распыления и воздействия отравляющих газов в разных географических точках и с помощью искусственного интеллекта, 3D-моделирования проанализировали как они влияют на города.
© Пресс-служба проекта Cloud StudiesРабота Forensic Architecture (Великобритания) "Исследования облаков", 2021 год
© Пресс-служба проекта Cloud Studies
Работа Forensic Architecture (Великобритания) "Исследования облаков", 2021 год
Российский гляциолог Андрей Глазовский описал изменение ледников на Алтае: сравнил фото, сделанное около ста лет назад, и современные и описал происходящее, отметив, что сейчас продолжительность жизни ледника приравнялась к человеческой.
Вторая секция называется "Вычисляя с природой". Здесь представлены произведения, в которых, по словам куратора, "сливается аналоговое и цифровое".
Так, Ральф Беккер показывает электрохимический алгоритмический перформанс "Естественная история сетей / SoftMachine". Центральный элемент — жидкий металл, галинстан, который изменяется, реагируя на электрические разряды. Таким образом Беккер делает отсылку к экспериментам Гордона Паска 1950-х годов с электрохимическими компьютерами, которые имитируют процесс обучения природных экосистем.
© Пресс-служба проекта Cloud StudiesРабота Ральфа Беккера (Германия) "Естественная история сетей", 2021 год
© Пресс-служба проекта Cloud Studies
Работа Ральфа Беккера (Германия) "Естественная история сетей", 2021 год
Третий раздел называется "Цифровая материальность".
"Здесь мы говорим о том, что нейросети, первый уровень искусственного интеллекта, становится сложнее, и исследователи применяют к нем законы и знания о биологических существах", — рассказывает Пархоменко.
Организаторы выставки проведут международную конференцию, в которой примут участие художники Томас Фойерштайн, Тереза Шуберт, кураторы Дарья Пархоменко и Дитмар Оффенхубер. Вместе с учеными и философами они обсудят положение человека в мире, глобальные изменения климата и их влияние, а также материальность технологий.
Выставка продлится до 27 февраля 2022 года в Западном крыле Новой Третьяковки.