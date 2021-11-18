https://ria.ru/20211118/muzei-1759251513.html

Выставка об аналоговом компьютере открылась в Третьяковке

Выставка об аналоговом компьютере открылась в Третьяковке - РИА Новости, 18.11.2021

Выставка об аналоговом компьютере открылась в Третьяковке

Выставка, представляющая мир как аналоговый компьютер, "New Elements" открылась в Западном крыле Новой Третьяковки. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:08

2021-11-18T10:08

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выставка, представляющая мир как аналоговый компьютер, "New Elements" открылась в Западном крыле Новой Третьяковки.Иными словами, в экспозиции проводится взаимосвязь физического, природного и цифрового мира. Художники на примере своих работ показывают что природа — аналоговый компьютер. В нем скорость течения океана, состав атмосферы, льды — информация, которая записывает и перезаписывает себя.В проекте эта система сравнивается с обычным компьютером, который описывает мир с помощью абстрактных символов, не дающих четкого представления о реальности.Выставка состоит из трех разделов. В первом, "Аутографические измерения", художники препарируют природные явления и показывают, что это за информация, которую мы должны считывать.Например, исследовательское объединение Forensic Architecture представляет работу Cloud Studies. Она посвящена теме токсичных облаков, заполняющих воздух. Художники исследовали восемь случаев распыления и воздействия отравляющих газов в разных географических точках и с помощью искусственного интеллекта, 3D-моделирования проанализировали как они влияют на города.Российский гляциолог Андрей Глазовский описал изменение ледников на Алтае: сравнил фото, сделанное около ста лет назад, и современные и описал происходящее, отметив, что сейчас продолжительность жизни ледника приравнялась к человеческой.Вторая секция называется "Вычисляя с природой". Здесь представлены произведения, в которых, по словам куратора, "сливается аналоговое и цифровое".Так, Ральф Беккер показывает электрохимический алгоритмический перформанс "Естественная история сетей / SoftMachine". Центральный элемент — жидкий металл, галинстан, который изменяется, реагируя на электрические разряды. Таким образом Беккер делает отсылку к экспериментам Гордона Паска 1950-х годов с электрохимическими компьютерами, которые имитируют процесс обучения природных экосистем.Третий раздел называется "Цифровая материальность".Организаторы выставки проведут международную конференцию, в которой примут участие художники Томас Фойерштайн, Тереза Шуберт, кураторы Дарья Пархоменко и Дитмар Оффенхубер. Вместе с учеными и философами они обсудят положение человека в мире, глобальные изменения климата и их влияние, а также материальность технологий.Выставка продлится до 27 февраля 2022 года в Западном крыле Новой Третьяковки.

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, музеи, новости культуры, выставки