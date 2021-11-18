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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/musor-1759646044.html
Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов
Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов - РИА Новости, 18.11.2021
Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов
Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:02
2021-11-18T15:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
жкх
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов передадут муниципалитетам.Первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин пояснил, что уборкой мусора будут заниматься органы МСУ с 1 января 2022 года. В настоящее время данной деятельностью занимается комитет."Передача полномочий позволит снизить недовольство граждан, которые жалуются на засорение лесов. Таким образом уборка мусора будет проводиться во всех муниципальных образованиях, имеющих в своих составах земли лесного фонда", - сказал Капиталинин.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, жкх
15:02 18.11.2021
 

Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов

© Fotolia / shoot4pleasure10Свалка
Свалка - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Fotolia / shoot4pleasure10
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов передадут муниципалитетам.
Первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин пояснил, что уборкой мусора будут заниматься органы МСУ с 1 января 2022 года. В настоящее время данной деятельностью занимается комитет.
"Передача полномочий позволит снизить недовольство граждан, которые жалуются на засорение лесов. Таким образом уборка мусора будет проводиться во всех муниципальных образованиях, имеющих в своих составах земли лесного фонда", - сказал Капиталинин.
Экскаватор-погрузчик на территории комплекса по переработке отходов Восток в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 16:58В России
Переработку мусора в Подмосковье выведут на мировой уровень
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаЖКХ
 
 
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