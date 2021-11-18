https://ria.ru/20211118/musor-1759646044.html

Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов

Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов - РИА Новости, 18.11.2021

Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов

Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150536/36/1505363664_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58e4a002647b3d69615769a2a11ed200.jpg

КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов передадут муниципалитетам.Первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин пояснил, что уборкой мусора будут заниматься органы МСУ с 1 января 2022 года. В настоящее время данной деятельностью занимается комитет."Передача полномочий позволит снизить недовольство граждан, которые жалуются на засорение лесов. Таким образом уборка мусора будет проводиться во всех муниципальных образованиях, имеющих в своих составах земли лесного фонда", - сказал Капиталинин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/musor-1748902738.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума, жкх