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Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов
Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов - РИА Новости, 18.11.2021
Муниципалитеты Подмосковья могут наделить правом вывоза мусора из лесов
Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:02
2021-11-18T15:02
2021-11-18T15:02
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому полномочия по сбору и вывозу мусора с территории лесных фондов передадут муниципалитетам.Первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин пояснил, что уборкой мусора будут заниматься органы МСУ с 1 января 2022 года. В настоящее время данной деятельностью занимается комитет."Передача полномочий позволит снизить недовольство граждан, которые жалуются на засорение лесов. Таким образом уборка мусора будет проводиться во всех муниципальных образованиях, имеющих в своих составах земли лесного фонда", - сказал Капиталинин.
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