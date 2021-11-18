В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам
Правительство Приморского края: в 2021 году запустили движение по пяти новым мостам
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Движение по пяти новым мостам запущено с начала года в Приморье, в 2022 году планируется сдать еще семь, сообщает в четверг правительство региона.
"Продолжается реконструкция мостов в Партизанском и Ольгинском районах Приморья. Всего с начала года в регионе запущено движение по пяти новым мостам", - говорится в сообщении.
По данным минтранса Приморского края, мостовой переход через реку Партизанская на автомобильной дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово ведет АО "Примавтодор". Его протяженность составит более 260 метров. Сейчас строители укладывают асфальтобетон к подходам сооружения, монтируют плиты на самом мосту. Работы должны завершиться в декабре 2022 года.
Еще один мост через реку Арзамасовка возле поселка Пермское Ольгинского района возводит ООО "Приморская строительная компания". Объект также будет сдан в декабре 2022 года. Работы на мосту идут круглосуточно – специалисты отсыпали площадки, провели буровые работы, возвели восемь железобетонных опор, перевезли все металлоконструкции моста. Сегодня уже ведется сборка пролетных строений. Мост будет металлическим, его длина составит 277 метров.
Помимо этих мостов в Приморье сооружаются еще пять, которые будут сданы в следующем году, отмечают власти.
В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.