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В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам

В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам - РИА Новости, 18.11.2021

В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам

Движение по пяти новым мостам запущено с начала года в Приморье, в 2022 году планируется сдать еще семь, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T05:02

2021-11-18T05:02

2021-11-18T05:02

общество

приморский край

находка

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Движение по пяти новым мостам запущено с начала года в Приморье, в 2022 году планируется сдать еще семь, сообщает в четверг правительство региона.По данным минтранса Приморского края, мостовой переход через реку Партизанская на автомобильной дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово ведет АО "Примавтодор". Его протяженность составит более 260 метров. Сейчас строители укладывают асфальтобетон к подходам сооружения, монтируют плиты на самом мосту. Работы должны завершиться в декабре 2022 года.Еще один мост через реку Арзамасовка возле поселка Пермское Ольгинского района возводит ООО "Приморская строительная компания". Объект также будет сдан в декабре 2022 года. Работы на мосту идут круглосуточно – специалисты отсыпали площадки, провели буровые работы, возвели восемь железобетонных опор, перевезли все металлоконструкции моста. Сегодня уже ведется сборка пролетных строений. Мост будет металлическим, его длина составит 277 метров.Помимо этих мостов в Приморье сооружаются еще пять, которые будут сданы в следующем году, отмечают власти.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.

https://realty.ria.ru/20211117/most-1759450947.html

https://realty.ria.ru/20211019/vladivostok-1755145985.html

приморский край

находка

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, приморский край, находка, владивосток, россия