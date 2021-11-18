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В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам
В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам - РИА Новости, 18.11.2021
В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам
Движение по пяти новым мостам запущено с начала года в Приморье, в 2022 году планируется сдать еще семь, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T05:02
2021-11-18T05:02
общество
приморский край
находка
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Движение по пяти новым мостам запущено с начала года в Приморье, в 2022 году планируется сдать еще семь, сообщает в четверг правительство региона.По данным минтранса Приморского края, мостовой переход через реку Партизанская на автомобильной дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово ведет АО "Примавтодор". Его протяженность составит более 260 метров. Сейчас строители укладывают асфальтобетон к подходам сооружения, монтируют плиты на самом мосту. Работы должны завершиться в декабре 2022 года.Еще один мост через реку Арзамасовка возле поселка Пермское Ольгинского района возводит ООО "Приморская строительная компания". Объект также будет сдан в декабре 2022 года. Работы на мосту идут круглосуточно – специалисты отсыпали площадки, провели буровые работы, возвели восемь железобетонных опор, перевезли все металлоконструкции моста. Сегодня уже ведется сборка пролетных строений. Мост будет металлическим, его длина составит 277 метров.Помимо этих мостов в Приморье сооружаются еще пять, которые будут сданы в следующем году, отмечают власти.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
https://realty.ria.ru/20211117/most-1759450947.html
https://realty.ria.ru/20211019/vladivostok-1755145985.html
приморский край
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общество, приморский край, находка, владивосток, россия
05:02 18.11.2021
 
В 2021 году в Приморье запустили движение по пяти новым мостам

Правительство Приморского края: в 2021 году запустили движение по пяти новым мостам

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный
Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Движение по пяти новым мостам запущено с начала года в Приморье, в 2022 году планируется сдать еще семь, сообщает в четверг правительство региона.
"Продолжается реконструкция мостов в Партизанском и Ольгинском районах Приморья. Всего с начала года в регионе запущено движение по пяти новым мостам", - говорится в сообщении.
По данным минтранса Приморского края, мостовой переход через реку Партизанская на автомобильной дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово ведет АО "Примавтодор". Его протяженность составит более 260 метров. Сейчас строители укладывают асфальтобетон к подходам сооружения, монтируют плиты на самом мосту. Работы должны завершиться в декабре 2022 года.
Еще один мост через реку Арзамасовка возле поселка Пермское Ольгинского района возводит ООО "Приморская строительная компания". Объект также будет сдан в декабре 2022 года. Работы на мосту идут круглосуточно – специалисты отсыпали площадки, провели буровые работы, возвели восемь железобетонных опор, перевезли все металлоконструкции моста. Сегодня уже ведется сборка пролетных строений. Мост будет металлическим, его длина составит 277 метров.
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Помимо этих мостов в Приморье сооружаются еще пять, которые будут сданы в следующем году, отмечают власти.
В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
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ОбществоПриморский крайНаходкаВладивостокРоссия
 
 
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