https://ria.ru/20211118/mosoblduma-1759602729.html
Мособлдума одобрила кандидатуру Филимонова на пост зампреда Подмосковья
Мособлдума одобрила кандидатуру Филимонова на пост зампреда Подмосковья - РИА Новости, 18.11.2021
Мособлдума одобрила кандидатуру Филимонова на пост зампреда Подмосковья
Депутаты Мособлдумы одобрили кандидатуру Георгия Филимонова на должность заместителя председателя правительства Подмосковья. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:20
2021-11-18T12:20
2021-11-18T12:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы одобрили кандидатуру Георгия Филимонова на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.В ходе выступления представитель губернатора Александр Горбылев представил положительную характеристику кандидата, который будет заниматься вопросами развития сельского и лесного хозяйства региона."Решение вступает в силу без дополнительного постановления. Поздравляю со вступлением в должность, и рассчитываем на активное взаимодействие с профильными комитетами", - сказал глава регионального парламента Игорь Брынцалов.В ходе итогового голосования бюджет поддержали 35 депутатов из присутствующих 37."Благодарю за доверие. Готов служить Московской области", - ответил Филимонов.
https://ria.ru/20211117/napominanie-1759439033.html
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов