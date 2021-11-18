https://ria.ru/20211118/mosoblduma-1759602729.html

Мособлдума одобрила кандидатуру Филимонова на пост зампреда Подмосковья

Мособлдума одобрила кандидатуру Филимонова на пост зампреда Подмосковья - РИА Новости, 18.11.2021

Мособлдума одобрила кандидатуру Филимонова на пост зампреда Подмосковья

Депутаты Мособлдумы одобрили кандидатуру Георгия Филимонова на должность заместителя председателя правительства Подмосковья. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:20

2021-11-18T12:20

2021-11-18T12:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

игорь брынцалов

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы одобрили кандидатуру Георгия Филимонова на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.В ходе выступления представитель губернатора Александр Горбылев представил положительную характеристику кандидата, который будет заниматься вопросами развития сельского и лесного хозяйства региона."Решение вступает в силу без дополнительного постановления. Поздравляю со вступлением в должность, и рассчитываем на активное взаимодействие с профильными комитетами", - сказал глава регионального парламента Игорь Брынцалов.В ходе итогового голосования бюджет поддержали 35 депутатов из присутствующих 37."Благодарю за доверие. Готов служить Московской области", - ответил Филимонов.

https://ria.ru/20211117/napominanie-1759439033.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов