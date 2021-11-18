https://ria.ru/20211118/moskva-1759568433.html
В Москве зафиксировали рекордный прирост самозанятых
В Москве зафиксировали рекордный прирост самозанятых - РИА Новости, 18.11.2021
В Москве зафиксировали рекордный прирост самозанятых
Рекордный прирост самозанятых зарегистрирован в столице в октябре — плюс 40,1 тысячи человек, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:04
2021-11-18T08:04
2021-11-18T08:04
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рекордный прирост самозанятых зарегистрирован в столице в октябре — плюс 40,1 тысячи человек, сообщается на сайте мэра Москвы.Он отметил, что с начала года число самозанятых в Москве выросло на 313,6 тысячи человек и к ноябрю достигло 792,8 тысячи человек. Ефимов подчеркнул, что в стране каждый четвертый самозанятый работает в Москве, с начала года самозанятые уплатили в бюджет Москвы 3,69 миллиарда рублей налога, что в 4,1 раза больше, чем за январь-октябрь 2020 года."Самые популярные виды деятельности у самозанятых — пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, ИТ-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги", - подчеркивается в сообщении.По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, которые приводятся в сообщении, суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019-го и до 1 ноября этого года составил 270 миллиардов рублей, что составляет 39% от суммарного дохода всех самозанятых России. Средний чек в октябре этого года достиг 2444 рублей, увеличившись с начала года на 25%, а с октября 2020 года — на 40%. Ежемесячный прирост чеков за октябрь составил 5,7 миллиона штук.
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экономика, москва, россия
В Москве зафиксировали рекордный прирост самозанятых
Рекордный прирост самозанятых зафиксировали в октябре в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Рекордный прирост самозанятых зарегистрирован в столице в октябре — плюс 40,1 тысячи человек, сообщается на сайте
мэра Москвы
.
"В октябре прирост самозанятых в столице достиг рекордного количества — плюс 40,1 тысячи человек. Предыдущий максимальный прирост зафиксирован сентябре — 36,8 тысячи человек", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он отметил, что с начала года число самозанятых в Москве выросло на 313,6 тысячи человек и к ноябрю достигло 792,8 тысячи человек. Ефимов подчеркнул, что в стране каждый четвертый самозанятый работает в Москве, с начала года самозанятые уплатили в бюджет Москвы 3,69 миллиарда рублей налога, что в 4,1 раза больше, чем за январь-октябрь 2020 года.
"Самые популярные виды деятельности у самозанятых — пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, ИТ-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги", - подчеркивается в сообщении.
По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, которые приводятся в сообщении, суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019-го и до 1 ноября этого года составил 270 миллиардов рублей, что составляет 39% от суммарного дохода всех самозанятых России
. Средний чек в октябре этого года достиг 2444 рублей, увеличившись с начала года на 25%, а с октября 2020 года — на 40%. Ежемесячный прирост чеков за октябрь составил 5,7 миллиона штук.