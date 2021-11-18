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Еврокомиссия заявила, что не прекращала рабочего диалога с Минском
Еврокомиссия заявила, что не прекращала рабочего диалога с Минском - РИА Новости, 18.11.2021
Еврокомиссия заявила, что не прекращала рабочего диалога с Минском
Еврокомиссия не прекращала рабочий диалог с Минском, несмотря на то, что с главой Белоруссии ее представители не общаются, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:28
2021-11-18T21:28
в мире
белоруссия
минск
латвия
еврокомиссия
международная организация по миграции
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия не прекращала рабочий диалог с Минском, несмотря на то, что с главой Белоруссии ее представители не общаются, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано."Что касается диалога с Белоруссией, то у нас открыты каналы связи. Очевидно, мы не можем разговаривать с господином Лукашенко, у которого нет легитимности после манипулирования и фальсификации выборов в прошлом году, но диалог на рабочем уровне ведется, и ЕС неоднократно демаршировал власти в Минске и свою дипломатическую миссию в Брюсселе по проблеме искусственно созданного государством кризиса на наших границах, указывая на международные обязательства Белоруссии и требуя прекратить подобную деятельность", - сказал представитель Еврокомиссии.Он назвал ситуацию с мигрантами в Белоруссии вызовом для всего Евросоюза. Также, в комментарии РБК он рассказал, что работа по этому вопросу будет вестись."Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей", - добавил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759656110.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, еврокомиссия, международная организация по миграции
21:28 18.11.2021
 
Еврокомиссия заявила, что не прекращала рабочего диалога с Минском

Представитель Еврокомиссии Петер Стано раскрыл суть договоренностей с Минском по мигрантам

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОпустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Опустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия не прекращала рабочий диалог с Минском, несмотря на то, что с главой Белоруссии ее представители не общаются, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
"Что касается диалога с Белоруссией, то у нас открыты каналы связи. Очевидно, мы не можем разговаривать с господином Лукашенко, у которого нет легитимности после манипулирования и фальсификации выборов в прошлом году, но диалог на рабочем уровне ведется, и ЕС неоднократно демаршировал власти в Минске и свою дипломатическую миссию в Брюсселе по проблеме искусственно созданного государством кризиса на наших границах, указывая на международные обязательства Белоруссии и требуя прекратить подобную деятельность", - сказал представитель Еврокомиссии.
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Он назвал ситуацию с мигрантами в Белоруссии вызовом для всего Евросоюза. Также, в комментарии РБК он рассказал, что работа по этому вопросу будет вестись.
"Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей", - добавил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияМинскЛатвияЕврокомиссияМеждународная организация по миграции
 
 
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