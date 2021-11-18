14:23 18.11.2021 (обновлено: 14:40 18.11.2021)
Набиуллина высказалась за снижение максимальной ставки по микрозаймам
Набиуллина: пора снизить максимальную ставку по микрозаймам с текущего уровня 1% в день
© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкГлава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.
В июле 2019 года в России заработало ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. В результате полная стоимость кредита по таким займам не превышает 365%.
"Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
Володин поддержал идею ЦБ. "Нареканий очень много, людей практически разоряют. Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме. Поддержим", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
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