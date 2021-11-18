https://ria.ru/20211118/mikrozaym-1759637833.html

Набиуллина высказалась за снижение максимальной ставки по микрозаймам

Набиуллина высказалась за снижение максимальной ставки по микрозаймам - РИА Новости, 18.11.2021

Набиуллина высказалась за снижение максимальной ставки по микрозаймам

Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:23

2021-11-18T14:23

2021-11-18T14:40

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

вячеслав володин

госдума рф

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729700145_0:37:1999:1161_1920x0_80_0_0_78b36400d281128f9c936ba5a866ee58.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.В июле 2019 года в России заработало ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. В результате полная стоимость кредита по таким займам не превышает 365%.Володин поддержал идею ЦБ. "Нареканий очень много, людей практически разоряют. Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме. Поддержим", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

https://ria.ru/20211114/zaemschik-1758970275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, вячеслав володин, госдума рф, эльвира набиуллина