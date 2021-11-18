https://ria.ru/20211118/migranty-1759648108.html

В Минске надеются, что ООН зафиксирует нарушения прав беженцев Польшей

В Минске надеются, что ООН зафиксирует нарушения прав беженцев Польшей - РИА Новости, 18.11.2021

В Минске надеются, что ООН зафиксирует нарушения прав беженцев Польшей

Минск рассчитывает, что ООН зафиксирует нарушения прав человека Польшей в отношении беженцев на границе, заявил в четверг постоянный представитель Белоруссии... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:09

2021-11-18T15:09

2021-11-18T15:09

в мире

оон

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Минск рассчитывает, что ООН зафиксирует нарушения прав человека Польшей в отношении беженцев на границе, заявил в четверг постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич."Мы обратили на это внимание на встрече с верховным комиссаром (ООН – ред.) по правам человека: Беларусь надеется, что соответствующие подразделения управления (верховного комиссара ООН по правам человека – ред.) четко зафиксируют те нарушения прав человека, которые допускают наши партнеры, противодействуя беженцам и мигрантам, искателям убежища в их легальных попытках получить статус беженца на территории сопредельных с Беларусью стран", - приводит слова Амбразевича агентство Белта.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/velikobritaniya-1759645270.html

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минск

латвия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T15:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии