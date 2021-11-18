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На вывозной рейс из Минска в Багдад зарегистрировались более 350 человек

На вывозной рейс из Минска в Багдад зарегистрировались более 350 человек - РИА Новости, 18.11.2021

На вывозной рейс из Минска в Багдад зарегистрировались более 350 человек

На вывозной рейс из Минска в Багдад зарегистрировались уже 366 человек, регистрация ещё продолжается, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:40

2021-11-18T12:40

2021-11-18T13:56

в мире

белоруссия

минск

багдад (город)

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. На вывозной рейс из Минска в Багдад зарегистрировались уже 366 человек, регистрация ещё продолжается, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.Днём в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, не сумевших прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву. Согласно табло аэропорта, самолёт прилетает в 13:15 по местному времени и уже в 13:45 полетит обратно."Зарегистрировалось уже 366 человек, но стойки пока открыты. Регистрация будет до 13.00 (совпадает с мск)", - рассказал он.По его словам, пока не ясно, сколько человек приедут ещё. "Тут в аэропорту есть люди, которые не зарегистрировались, но мы не можем их силой регистрировать. Так что ждём. Возможно, ещё автобусы будут", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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минск

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, багдад (город), ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии