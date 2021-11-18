https://ria.ru/20211118/migranty-1759627533.html

Ученые выяснили состав смеси, использованной Польшей против мигрантов

Ученые выяснили состав смеси, использованной Польшей против мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021

Ученые выяснили состав смеси, использованной Польшей против мигрантов

Польские силовики использовали против беженцев, которые ранее пытались прорваться через белорусско-польскую границу в ЕС, смесь высокой раздражающей активности, РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:46

2021-11-18T13:46

2021-11-18T14:08

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Польские силовики использовали против беженцев, которые ранее пытались прорваться через белорусско-польскую границу в ЕС, смесь высокой раздражающей активности, в ее составе до 39 органических соединений, сообщил в четверг академик-секретарь отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Белоруссии Сергей Усанов.Он пояснил, что одним из основных компонентов смеси был дельтаметрин. "Это инсектицид, химическое соединение, которое используется для борьбы с насекомыми. Кроме этого, он обладает еще высокой раздражающей активностью", - рассказал Усанов.По его словам, ученые также обнаружили в составе представленного для анализа материала капсаицин. "Это экстракт красного перца, обладает горьким, жгущим свойством. Там же присутствовал его изомер - дигидрокапсаицин. И третий из этой группы раздражающих веществ - эта камфора", - отметил академик-секретарь.По его словам, еще одна группа - это органические соединения, которые использовались для растворения названных ранее соединений. "Все эти соединения нерастворимы в воды, поэтому там использовались производные бензола, толуола, эфиры жирных кислот", - добавил Усанов. Он отметил, что у смеси, использованной на границе польскими силовиками, высокая раздражающая активность.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Позже белорусские госСМИ сообщили, что в результате применения польскими силовиками спецсредств химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики "применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия". Следственный комитет Белоруссии из-за применения спецсредств начал проверку, так как пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759276863.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии