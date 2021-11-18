https://ria.ru/20211118/metro-1759587160.html

Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 18.11.2021

Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:53

2021-11-18T10:53

2021-11-18T10:53

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На станции "Павелецкая" (радиальная) на рельсы упал мужчина", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину удалось вытащить живым на платформу до прибытия поезда. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

https://ria.ru/20210512/metro-1731875968.html

москва

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2021

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происшествия, московский метрополитен, москва