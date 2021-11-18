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Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро - РИА Новости, 18.11.2021
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:53
2021-11-18T10:53
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На станции "Павелецкая" (радиальная) на рельсы упал мужчина", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину удалось вытащить живым на платформу до прибытия поезда. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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происшествия, московский метрополитен, москва
10:53 18.11.2021
 
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Павелецкая-радиальная" в Москве и выжил

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Павелецкая" (радиальная) на рельсы упал мужчина", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину удалось вытащить живым на платформу до прибытия поезда. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМосква
 
 
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