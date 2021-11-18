"Барилла" инвестирует 4 млрд рублей в строительство мельницы в Подмосковье
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЛиния по производству макарон компании "Barilla"
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Итальянская компания "Барилла" инвестирует более 4 миллиардов рублей в строительство мельницы по производству муки в подмосковной особой экономической зоне "Ступино Квадрат", сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Соглашение о реализации инвестпроекта подписано между этим ведомством и ООО "Барилла Рус Продакшн", которая на днях получила статус резидента ОЭЗ.
"Инвестпроект с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей предполагает создание мельницы для производства муки из твердых сортов пшеницы. Выпускаемая продукция послужит дополнительным сырьем для развития производственной деятельности группы "Барилла" по выпуску макаронных изделий в Подмосковье. На новом предприятии компании в Ступино будет создано порядка 40 рабочих мест", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
Пшеницу твердых сортов для переработки компания планирует закупать у российских поставщиков.
В Мининвесте напомнили, что в Подмосковье у итальянской компании уже есть завод, выпускающий макаронные изделия и сэндвичный хлеб. Новое предприятие в Ступино позволит повысить локализацию производственных мощностей компании и обеспечит рост эффективности работы группы в России в целом. С учетом нового проекта общий объем инвестиций "Барилла" в экономику Подмосковья превысит 10 миллиардов рублей.