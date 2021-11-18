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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/melnitsa-1759636940.html
"Барилла" инвестирует 4 млрд рублей в строительство мельницы в Подмосковье
"Барилла" инвестирует 4 млрд рублей в строительство мельницы в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2021
"Барилла" инвестирует 4 млрд рублей в строительство мельницы в Подмосковье
Итальянская компания "Барилла" инвестирует более 4 миллиардов рублей в строительство мельницы по производству муки в подмосковной особой экономической зоне... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:20
2021-11-18T14:20
новости подмосковья
ступино
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Итальянская компания "Барилла" инвестирует более 4 миллиардов рублей в строительство мельницы по производству муки в подмосковной особой экономической зоне "Ступино Квадрат", сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Соглашение о реализации инвестпроекта подписано между этим ведомством и ООО "Барилла Рус Продакшн", которая на днях получила статус резидента ОЭЗ."Инвестпроект с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей предполагает создание мельницы для производства муки из твердых сортов пшеницы. Выпускаемая продукция послужит дополнительным сырьем для развития производственной деятельности группы "Барилла" по выпуску макаронных изделий в Подмосковье. На новом предприятии компании в Ступино будет создано порядка 40 рабочих мест", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.Пшеницу твердых сортов для переработки компания планирует закупать у российских поставщиков.В Мининвесте напомнили, что в Подмосковье у итальянской компании уже есть завод, выпускающий макаронные изделия и сэндвичный хлеб. Новое предприятие в Ступино позволит повысить локализацию производственных мощностей компании и обеспечит рост эффективности работы группы в России в целом. С учетом нового проекта общий объем инвестиций "Барилла" в экономику Подмосковья превысит 10 миллиардов рублей.
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ступино, московская область (подмосковье), россия
14:20 18.11.2021
 

"Барилла" инвестирует 4 млрд рублей в строительство мельницы в Подмосковье

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЛиния по производству макарон компании "Barilla"
Линия по производству макарон компании Barilla - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Итальянская компания "Барилла" инвестирует более 4 миллиардов рублей в строительство мельницы по производству муки в подмосковной особой экономической зоне "Ступино Квадрат", сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Соглашение о реализации инвестпроекта подписано между этим ведомством и ООО "Барилла Рус Продакшн", которая на днях получила статус резидента ОЭЗ.
"Инвестпроект с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей предполагает создание мельницы для производства муки из твердых сортов пшеницы. Выпускаемая продукция послужит дополнительным сырьем для развития производственной деятельности группы "Барилла" по выпуску макаронных изделий в Подмосковье. На новом предприятии компании в Ступино будет создано порядка 40 рабочих мест", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
Пшеницу твердых сортов для переработки компания планирует закупать у российских поставщиков.
В Мининвесте напомнили, что в Подмосковье у итальянской компании уже есть завод, выпускающий макаронные изделия и сэндвичный хлеб. Новое предприятие в Ступино позволит повысить локализацию производственных мощностей компании и обеспечит рост эффективности работы группы в России в целом. С учетом нового проекта общий объем инвестиций "Барилла" в экономику Подмосковья превысит 10 миллиардов рублей.
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Новости ПодмосковьяСтупиноМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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