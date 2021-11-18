https://ria.ru/20211118/matkapital-1759586049.html

В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал

В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал - РИА Новости, 18.11.2021

В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал

Многофункциональные центры Московской оптимизировали федеральную услугу по выдаче сертификатов на материнский капитал, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:46

2021-11-18T10:46

2021-11-18T10:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

материнский капитал

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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Многофункциональные центры Московской оптимизировали федеральную услугу по выдаче сертификатов на материнский капитал, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи."Теперь вместо 7 документов заявителям нужно предъявлять не более 4, а недостающие данные сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда получат через систему межведомственного взаимодействия", - приводятся слова главы ведомства Максима Рымара.Он добавил, что заявителям больше не нужно предоставлять документы о рождении или усыновлении и гражданстве ребенка, а также документы, подтверждающие прекращение права у женщины на материнский капитал.В ведомстве напомнили, что право на материнский капитал есть у тех семей, где с 1 января 2007 родился или был усыновлен второй ребенок или с 1 января 2020 родился или был усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала составляет 483 882 рубля на первого ребенка, а для семей, где родился второй ребенок после 1 января 2020 года, материнский капитал составит 639 431,83 рубля.

https://ria.ru/20211118/krasnogorsk-1759581648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), материнский капитал