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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/matkapital-1759586049.html
В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал
В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал - РИА Новости, 18.11.2021
В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал
Многофункциональные центры Московской оптимизировали федеральную услугу по выдаче сертификатов на материнский капитал, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:46
2021-11-18T10:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
материнский капитал
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Многофункциональные центры Московской оптимизировали федеральную услугу по выдаче сертификатов на материнский капитал, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи."Теперь вместо 7 документов заявителям нужно предъявлять не более 4, а недостающие данные сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда получат через систему межведомственного взаимодействия", - приводятся слова главы ведомства Максима Рымара.Он добавил, что заявителям больше не нужно предоставлять документы о рождении или усыновлении и гражданстве ребенка, а также документы, подтверждающие прекращение права у женщины на материнский капитал.В ведомстве напомнили, что право на материнский капитал есть у тех семей, где с 1 января 2007 родился или был усыновлен второй ребенок или с 1 января 2020 родился или был усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала составляет 483 882 рубля на первого ребенка, а для семей, где родился второй ребенок после 1 января 2020 года, материнский капитал составит 639 431,83 рубля.
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московская область (подмосковье), материнский капитал
10:46 18.11.2021
 

В МФЦ Подмосковья упростили получение сертификата на маткапитал

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина с детской коляской гуляет в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Женщина с детской коляской гуляет в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Многофункциональные центры Московской оптимизировали федеральную услугу по выдаче сертификатов на материнский капитал, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
"Теперь вместо 7 документов заявителям нужно предъявлять не более 4, а недостающие данные сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда получат через систему межведомственного взаимодействия", - приводятся слова главы ведомства Максима Рымара.
Стройка - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Он добавил, что заявителям больше не нужно предоставлять документы о рождении или усыновлении и гражданстве ребенка, а также документы, подтверждающие прекращение права у женщины на материнский капитал.
В ведомстве напомнили, что право на материнский капитал есть у тех семей, где с 1 января 2007 родился или был усыновлен второй ребенок или с 1 января 2020 родился или был усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала составляет 483 882 рубля на первого ребенка, а для семей, где родился второй ребенок после 1 января 2020 года, материнский капитал составит 639 431,83 рубля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Материнский капитал
 
 
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