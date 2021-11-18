https://ria.ru/20211118/martirosyan-1759638483.html

Мартиросян назвал самого смешного юмориста

Мартиросян назвал самого смешного юмориста - РИА Новости, 18.11.2021

Мартиросян назвал самого смешного юмориста

Гарик Мартиросян назвал самого смешного по его мнению юмориста. Им стал коллега по КВН и Comedy Club Гарик Харламов. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:19

2021-11-18T17:19

2021-11-18T17:19

шоубиз

знаменитости

гарик мартиросян

гарик харламов (игорь)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Гарик Мартиросян назвал самого смешного по его мнению юмориста. Им стал коллега по КВН и Comedy Club Гарик Харламов.В интервью Денису Ковальскому юморист также отметил, что учился на психотерапевта-невропатолога, но реальной практики у него не было. Тем не менее, он может дать совет, что делать людям с паническими атаками.Он добавил, что для избавления от панических атак нужно настраиваться на позитив и не использовать бездумно медикаментозные препараты.В последнее время все больше звезд признаются, что так или иначе испытывали тревожные или нервные состояния. Ранее Полина Гагарина рассказала, что страдала от панических атак на протяжение четырех лет.

https://ria.ru/20210901/zarubina-1748217555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, гарик мартиросян, гарик харламов (игорь), шоу-бизнес