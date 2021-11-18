Мартиросян назвал самого смешного юмориста
Мартиросян назвал самого смешного юмориста и дал совет по преодолению панических атак
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Гарик Мартиросян назвал самого смешного по его мнению юмориста. Им стал коллега по КВН и Comedy Club Гарик Харламов.
"Я хочу признаться: смешнее, чем Харламов, точнее, чем Харламов, нет никого вообще на сцене. Честно: он выходит на сцену – у него такая магия в юморе! Неважно, кого он играет – электрика, космонавта, японца – сразу все смешно", – рассказал Мартиросян.
В интервью Денису Ковальскому юморист также отметил, что учился на психотерапевта-невропатолога, но реальной практики у него не было. Тем не менее, он может дать совет, что делать людям с паническими атаками.
"Ты должен понимать, что это не уникальное какое-то твое состояние. У сотен миллионов людей такие же проблемы – все с успехом справляются", – сказал юморист.
Он добавил, что для избавления от панических атак нужно настраиваться на позитив и не использовать бездумно медикаментозные препараты.
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