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Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте
Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте - РИА Новости, 18.11.2021
Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте
Комитет по маркетингу культурного туризма Египта заявил о росте бронирований номеров в отелях Луксора, а также о 20-процентном увеличении заполняемости объектов РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:48
2021-11-18T16:48
2021-11-18T16:48
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Комитет по маркетингу культурного туризма Египта заявил о росте бронирований номеров в отелях Луксора, а также о 20-процентном увеличении заполняемости объектов размещения, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Уточняется, что рост популярности Луксора связан с массовым возвращением россиян в Египет. Часто они бронируют экскурсии из Шарм-эш-Шейха в Луксор, но так как города находятся довольно далеко друг от друга, отдыхающие либо заказывают авиатуры, либо останавливаются там с ночевкой."Луксор — это столица цивилизации, — заявил глава комитета Мохамед Осман. — Мы уже работаем над планированием ряда мероприятий на предстоящий период, направленных на продвижение туризма в Верхнем Египте и поддержку программ совместных поездок между пляжными курортами и культурными столицами".
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отдых, луксор, египет, шарм-эш-шейх, новости - туризм, туристы, туризм, отели
Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте
Российские туристы начали чаще останавливаться в Луксоре