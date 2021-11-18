https://ria.ru/20211118/luksor-1759656704.html

Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте

Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте - РИА Новости, 18.11.2021

Луксор стал новым центром притяжения российских туристов в Египте

Комитет по маркетингу культурного туризма Египта заявил о росте бронирований номеров в отелях Луксора, а также о 20-процентном увеличении заполняемости объектов РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:48

2021-11-18T16:48

2021-11-18T16:48

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Комитет по маркетингу культурного туризма Египта заявил о росте бронирований номеров в отелях Луксора, а также о 20-процентном увеличении заполняемости объектов размещения, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Уточняется, что рост популярности Луксора связан с массовым возвращением россиян в Египет. Часто они бронируют экскурсии из Шарм-эш-Шейха в Луксор, но так как города находятся довольно далеко друг от друга, отдыхающие либо заказывают авиатуры, либо останавливаются там с ночевкой."Луксор — это столица цивилизации, — заявил глава комитета Мохамед Осман. — Мы уже работаем над планированием ряда мероприятий на предстоящий период, направленных на продвижение туризма в Верхнем Египте и поддержку программ совместных поездок между пляжными курортами и культурными столицами".

https://ria.ru/20211118/turtsiya-1759617589.html

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